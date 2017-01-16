ОБЩЕСТВО

«Большой» будет многофункциональным

19:22, сегодня

В Душанбе на месте торговых павильонов некогда существовавшего рынка «Баракат», именуемого в народе по одноименному названию улицы «Бозори-Путовский»  продолжается

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«Большой» будет многофункциональным

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)

В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура

Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли

Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (13.01.2017)

Десятки людей в Душанбе пытались получить разрешение на собеседование по программе переселения в РФ

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (12.01.2017)

Первая пресс-конференция Трампа: Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (11.01.2017)

Жертвами двух взрывов в Кабуле стали 30 человек, около 80 ранены

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (10.01.2017)

Московская полиция вернула изъятого ребенка гражданке Узбекистана

В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (9.01.2016)

iPhone исполнилось 10 лет

Баскетболисты-колясочники просят поддержки

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (6.01.2016)

На берег немецкого острова вынесло десятки тысяч "Киндер-сюрпризов"

Ученые: от антарктических льдов скоро отколется крупнейший айсберг

Фильм из песка памяти Доктора Лизы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (5.01.2017)

20 самых ожидаемых фильмов 2017 года

В Бруклине сошел с рельсов пассажирский поезд

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Инфографика

Бог один – путей к нему много

Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года.

ВЛАСТЬ
19:17, сегодня

Президент снял с должности одного из заместителей министра культуры

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал правительственное постановление об освобождении с

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ВЛАСТЬ
19:08, сегодня

Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования кыргызскому коллеге

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской

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КУЛЬТУРА
18:32, сегодня

«The Beatles» навсегда…

Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday»,

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ТАДЖИКИСТАН
18:22, сегодня

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)

Десятки жителей киргизского села погибли в результате падения грузового Боинга-747, таджикские

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
18:06, сегодня

Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов

Власти Москвы расскажут мигрантам, как себя вести, в комиксах с героями русских сказок.

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ОБЩЕСТВО
17:52, сегодня

Чиновники в регионах прячут 32 процента земель для приусадебных участков

В регионах Таджикистана местные чиновники до сих пор не дают нуждающимся семьям земельные участки,

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МНЕНИЕ
16:53, сегодня

Интернеткафешные бродяги

В Душанбе начался «рейд» по интернет-кафе, где милиция вылавливает

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Специальные проекты

Евросоюз

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

UNDP Сотрудничество

Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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