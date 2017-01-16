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«Большой» будет многофункциональным
Президент снял с должности одного из заместителей министра культуры
Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования кыргызскому коллеге
«The Beatles» навсегда…
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)
Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов
Чиновники в регионах прячут 32 процента земель для приусадебных участков
В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура
Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли
Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (13.01.2017)
Десятки людей в Душанбе пытались получить разрешение на собеседование по программе переселения в РФ
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (12.01.2017)
Первая пресс-конференция Трампа: Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (11.01.2017)
Жертвами двух взрывов в Кабуле стали 30 человек, около 80 ранены
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (10.01.2017)
Московская полиция вернула изъятого ребенка гражданке Узбекистана
В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (9.01.2016)
iPhone исполнилось 10 лет
Баскетболисты-колясочники просят поддержки
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (6.01.2016)
На берег немецкого острова вынесло десятки тысяч "Киндер-сюрпризов"
Ученые: от антарктических льдов скоро отколется крупнейший айсберг
Фильм из песка памяти Доктора Лизы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (5.01.2017)
20 самых ожидаемых фильмов 2017 года
В Бруклине сошел с рельсов пассажирский поезд
Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года.
Эмомали Рахмон наградил Убайдуллоева орденом «Заринтодж» первой степени
Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона снятый 12 января с поста мэра Душанбе Махмадсаид
Мэром столицы Таджикистана стал старший сын президента
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим
Третья дочь – будет развод. Семейные традиции в Центральной Азии
«Еще одна дочь, и я выгоню тебя из дома», - такие или почти такие угрозы могут запросто
Ноза Абдулвасиева родила Александру Гордону второго сына
52-летний российский телеведущий Александр Гордон вновь стал отцом.
«Наша цель - повышение качества высшего образования»
Интервью с Зарриной Кадыровой - проректором по международным связям Таджикского
«Таджик Эйру» поручили возобновить авиасообщение между Душанбе и Хорогом
Руководство государственной авиакомпании «Таджик Эйр» нацелено на возобновление