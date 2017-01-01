ТАДЖИКИСТАН

Таджикские ёлочки в городах и сёлах

12:00, сегодня

В Таджикистане практически во всех городах и районах к Новому году нарядили ёлки, где то – большие, где-то маленькие, но все яркие и праздничные.

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ОБЩЕСТВО
17:30, 31 декабря, 2016

С Новым годом, дорогие таджикистанцы!

Дорогие соотечественники! Мы спешим поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья, материального благополучия, успехов и свершений в новом году!

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МИР
16:55, 31 декабря, 2016

Тракторы Belarus станцевали вальс и танго

Минский тракторный завод нестандартно поздравил своих работников и жителей Минска.

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ОБЩЕСТВО
16:44, 31 декабря, 2016

Apple сократит производство iPhone в 2017 году

Корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года,

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ТАДЖИКИСТАН
16:25, 31 декабря, 2016

Душанбинцы встретят Новый год фейерверком

До праздничного концерта, который состоится на главной площади страны - "Дусти" остаются

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МИР
15:35, 31 декабря, 2016

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Александр Лукашенко, отсутствовавший на саммите ЕАЭС 26 декабря, одобрил проект договора

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ОБЩЕСТВО
15:02, 31 декабря, 2016

Почти 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы 37 рейсов отменено, еще 11 задержано, следует из информации, размещенной в

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МИР
14:19, 31 декабря, 2016

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Акция прошла у здания российского генконсульства в Нью-Йорке

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МИР
13:36, 31 декабря, 2016

Пан Ги Мун об уходе с поста генсека ООН: чувствую себя Золушкой

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на своем прощальном заседании в штаб-квартире организации в

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ОБЩЕСТВО
13:14, 31 декабря, 2016

Погода в первые дни нового года в Таджикистане ухудшится

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, со ссылкой на Агентство по

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МИР
12:29, 31 декабря, 2016

В США водителя из Узбекистана обвиняют в угрозе совершения теракта

В США водитель грузовика из Узбекистана Хуршид Хайдаров четыре часа отказывался сдаться полиции,

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Видео

Тракторы Belarus станцевали вальс и танго

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (30.12.2016)

"Хиты-2016" по версии "Азия-Плюс"

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (29.12.2016)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (28.12.2016)

Последние слова пилота Ту-154: «Закрылки! Командир, мы падаем!»

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (27.12.2016)

Эмомали Рахмон: Таджикистан высоко оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения

Певица Manizha выпустила live-видео на песню «Люстра»

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.12.2016)

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UNDP Сотрудничество

Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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