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В Согде все населенные пункты круглосуточно обеспечены электроэнергией
Глава Хатлона обеспокоен большим количество бохтарцев в Сирии
В Таджикистане вдвое сократилось число желающих получить высшее религиозное образование
Трамп подписал указ об отмене Obamacare
Рахимзода: У толстого милиционера уменьшается работоспособность
По делу ДТП с участием сына вице-премьера проведено несколько экспертиз
Пассажиропоток и грузоперевозки через аэропорт Душанбе увеличились
Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)
В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов
Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)
В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)
Кратчайшая история отношений Трампа и Путина
Путин ответил на сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (17.01.2017)
«Большой» будет многофункциональным
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)
В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура
Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли
Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (13.01.2017)
Десятки людей в Душанбе пытались получить разрешение на собеседование по программе переселения в РФ
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (12.01.2017)
Первая пресс-конференция Трампа: Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (11.01.2017)
Жертвами двух взрывов в Кабуле стали 30 человек, около 80 ранены
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (10.01.2017)
Московская полиция вернула изъятого ребенка гражданке Узбекистана
В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады
Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года.
Ноза Абдулвасиева родила Александру Гордону второго сына
52-летний российский телеведущий Александр Гордон вновь стал отцом.
Сказ о том, как после таджикского суда я непатриотом и нетаджиком стал
Таджикский журналист Зафар Абдуллаев рассказал сегодня на своей страничке в Фейсбук о том, как его
Юлия Вербицкая: "Американская публика оценит таджикскую живопись по достоинству"
В Нью-Йорке открылась выставка таджикской живописи.
В Таджикистане штрафы за детей превысили 1 миллион сомони
За «неправильное» воспитание детей за минувший 2016 год в Таджикистане по решению суда
Душанбе будет расширяться, центр города - сноситься (обновлено)
Территория города Душанбе будет увеличена почти на 10 тысяч гектаров.
Где нам взять сотни миллионов долларов и тысячи новых рабочих мест?
Туризм и производство стройматериалов имеют огромный потенциал развития.