ОБЩЕСТВО

Откровения вторых жен

15:27, 4 февраля

В последние годы актуальна тема многоженства, хотя согласно Конституции страны это запрещено.

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Видео

За день до грандиозной «Битвы чемпионов»

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (3.02.2017)

Пять дней спустя после трагедии: трассу Душанбе-Худжанд приводят в порядок

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (2.02.2017)

Российские военные подняты по тревоге

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (1.02.2017)

Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателями

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (31.01.2017)

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (30.01.2017)

«АП» посетила холодильный склад, который откроется в столице на днях

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (27.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (25.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (24.01.2017)

Жители столицы высказались «за» и «против» реформы на транспорте

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.01.2017)

В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)

В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов

Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)

В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)

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Главное меньше есть. Советы как сэкономить в кризис

Кризис – лучшее время, чтобы оптимизировать свои расходы. На чем можно сэкономить семейный бюджет, смотрите в нашей инфографике.

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10:15, 4 февраля

США аннулировали более 100 тысяч виз из-за указа Трампа

США аннулировали более ста тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа

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ТАДЖИКИСТАН
09:00, 4 февраля

Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 4-5 февраля 2017 года

АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4-5  ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА - 4 февраля в Душанбе состоится международный

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МИР
19:36, 3 февраля

Из-за чего Россия ссорится с Белоруссией

Главные конфликты, из-за которых ухудшаются отношения Москвы и Минска.

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ТАДЖИКИСТАН
18:21, 3 февраля

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (3.02.2017)

Сегодня в программе: Трасса Душанбе-Худжанд закрыта из-за опасности схода новых снежных лавин,

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СПОРТ
18:12, 3 февраля

Шахматистка из Таджикистана заняла третье место в конкурсе красоты

Таджикская шахматистка Мутриба Хотами в международном конкурсе Miss Chess Eurasia 2017 на звание

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ОБЩЕСТВО
17:45, 3 февраля

В выходные снегопад в Таджикистане усилится

Метеорологи сообщают, что начавшийся снегопад в республике завтра усилится.

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ОБЩЕСТВО
16:49, 3 февраля

В Таджикистане в марте всех учителей и студентов оденут в национальную одежду

Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны

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Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

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Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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