Регистрация
Забыли пароль?
Нападение на ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших
Таджикские ёлочки в городах и сёлах
С Новым годом, дорогие таджикистанцы!
Тракторы Belarus станцевали вальс и танго
Apple сократит производство iPhone в 2017 году
Душанбинцы встретят Новый год фейерверком
Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (30.12.2016)
"Хиты-2016" по версии "Азия-Плюс"
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (29.12.2016)
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (28.12.2016)
Последние слова пилота Ту-154: «Закрылки! Командир, мы падаем!»
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (27.12.2016)
Эмомали Рахмон: Таджикистан высоко оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения
Певица Manizha выпустила live-видео на песню «Люстра»
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.12.2016)
История ансамбля им. Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154
Видеокадры с места убийства таджикского предпринимателя в Магнитогорске
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.12.2016)
Ралли в терминале: водитель на автомобиле устроил гонки в казанском аэропорту
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (22.12.2016)
В холода население закупает уголь мешками
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (21.12.2016)
Мощный взрыв произошел на рынке пиротехники в Мексике
В Киеве презентовали новый украинский самолет. Без российских комплектующих
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.12.2016)
Убийство российского посла в Турции: 10 главных фактов
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.12.2016)
Морозное утро в Горной Матче
Предновогодние хлопоты – это, как обычно, поход за продуктами в магазины и на рынки.
Таджикистан не дал разрешение «Уральским авиалиниям» на чартерный рейс
160 пассажиров уже вторые сутки сидят в аэропорту Пулково.
Душанбе и Ташкент подписали протокол о возобновлении авиасообщения
Протокол о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе был подписан 28 декабря по итогам
Акция! Очередное снижение процентных ставок по кредитам от «Спитамен Банка»
ЗАО "Спитамен Банк" совместно со строительной компанией «Авиценна» объявляет
«Соро компания» – победитель турнира памяти Кирсанова
Команда «Соро Компания» стала победителем традиционного турнира памяти Александра
Наша жизнь с разницей в 30 лет
Уже четверть века как нет СССР, но те, кто жил в ту эпоху, любят вспоминать советский период,
Что следующим упадет на наши головы?
На прошлой неделе «кусок» ГЖК оторвался и упал с высоты 12-го этажа, пробив потолок