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Ежемесячно ЕКЦ за свои услуги сотовикам будет получать 2,1 миллиона долларов
В Таджикистане зарегистрирован первый в этом году случай отравления угарным газом
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа
Президент Таджикистана и премьер Пакистана договорились встретиться лично
Трамп рассказал об ощущениях во время передачи ему ядерного чемоданчика
Омбудсмен: адвокат Шухрат Кудратов не мог попасть под амнистию из-за своей статьи
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (25.01.2017)
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (24.01.2017)
Жители столицы высказались «за» и «против» реформы на транспорте
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.01.2017)
В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек
Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)
В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов
Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)
В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)
Кратчайшая история отношений Трампа и Путина
Путин ответил на сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (17.01.2017)
«Большой» будет многофункциональным
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)
В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура
Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли
Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (13.01.2017)
Десятки людей в Душанбе пытались получить разрешение на собеседование по программе переселения в РФ
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (12.01.2017)
Первая пресс-конференция Трампа: Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает
Бюджет столицы Таджикистана в этом году увеличен на 60 миллионов сомони. Увеличить доходную часть планируется за счет сбора налогов.
Таджикская спортсменка принимает участие в конкурсе «Самая красивая шахматистка»
Таджикская шахматистка Мутриба Хотами принимает участие в международном конкурсе Miss Chess Eurasia
В Таджикистане новый главный борец с коррупцией
Очередные кадровые перестановки и смена двух членов правительства.
В Таджикистане вдвое сократилось число желающих получить высшее религиозное образование
Число желающих получить образование в Исламском институте Таджикистана сократилось почти вдвое.
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«Азия-Плюс» совместно с Национальным банком Таджикистана начинает серию графических
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