ПРАВОПОРЯДОК

Рахимзода: У толстого милиционера уменьшается работоспособность

12:55, 21 января

В таджикской милиции решили бороться с лишним весом. На похудение министр дал время.

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Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)

В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов

Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)

В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)

Кратчайшая история отношений Трампа и Путина

Путин ответил на сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (17.01.2017)

«Большой» будет многофункциональным

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)

В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура

Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли

Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (13.01.2017)

Десятки людей в Душанбе пытались получить разрешение на собеседование по программе переселения в РФ

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (12.01.2017)

Первая пресс-конференция Трампа: Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (11.01.2017)

Жертвами двух взрывов в Кабуле стали 30 человек, около 80 ранены

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (10.01.2017)

Московская полиция вернула изъятого ребенка гражданке Узбекистана

В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады

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Инфографика

Бог один – путей к нему много

Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года.

ОБЩЕСТВО
16:52, 21 января

В Согде все населенные пункты круглосуточно обеспечены электроэнергией

Начиная с 14 января, все махалли, села и джамоаты городов и районов Согдийской области

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БЕЗОПАСНОСТЬ
16:40, 21 января

Глава Хатлона обеспокоен большим количество бохтарцев в Сирии

Из 406 жителей Хатлонской области, которые воюют на стороне «Исламского государства»,

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ОБЩЕСТВО
15:41, 21 января

В Таджикистане вдвое сократилось число желающих получить высшее религиозное образование

Число желающих получить образование в Исламском институте Таджикистана сократилось почти вдвое.

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МИР
14:39, 21 января

Трамп подписал указ об отмене Obamacare

Дональд Трамп издал президентский указ об отмене реформы здравоохранения, проведенной его

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ПРАВОПОРЯДОК
11:30, 21 января

По делу ДТП с участием сына вице-премьера проведено несколько экспертиз

И их результаты противоречат друг другу.

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ЭКОНОМИКА
10:59, 21 января

Пассажиропоток и грузоперевозки через аэропорт Душанбе увеличились

Международный аэропорт Душанбе заявляет об эффективности своей хозяйственно-коммерческой

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МИР
10:38, 21 января

«С сегодняшнего дня — Америка прежде всего» Инаугурационная речь Дональда Трампа

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

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Евросоюз

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

UNDP Сотрудничество

Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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