ПРОИСШЕСТВИЯ

Лавины в Таджикистане: Более 100 машин заблокированы, один человек пропал

11:50, 29 января

Дорога на участке от 51 до 71 километра авторассы Душанбе-Худжанд закрыта, более 100 автомашин заблокированы. Это произошло из-за схода 40 снежных лавин 28 января.

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Жители столицы высказались «за» и «против» реформы на транспорте

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.01.2017)

В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)

В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов

Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы

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В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание

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Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (17.01.2017)

«Большой» будет многофункциональным

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)

В Кыргызстане завтрашний день объявлен днем траура

Под Бишкеком упал турецкий грузовой самолет. Более 30 человек погибли

Девять задач, которые решит Рустам Эмомали в качестве мэра Душанбе

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Бюджет столицы Таджикистана в этом году увеличен на 60 миллионов сомони. Увеличить доходную часть планируется за счет сбора налогов.

ВЛАСТЬ
15:48, 28 января

Эмомали Рахмон подписал постановление о правилах выдачи виз иностранцам

Эмомали Рахмон подписал Постановление Правительства РТ «О Правилах оформления, выдачи визы и

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ПРОИСШЕСТВИЯ
15:25, 28 января

Снежная лавина на трассе Ишкашим-Хорог: погибла женщина

На Памире снежная лавина накрыла человека:  погибла местная жительница.

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ОБЩЕСТВО
14:16, 28 января

Самые интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке

28 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева

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ОБЩЕСТВО
14:09, 28 января

Ледяная пустыня - Антарктида

Ровно 197 лет назад был открыт шестой континент - самый загадочный и неизведанный.

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ЭКОНОМИКА
12:41, 28 января

Шувалов открыл представительство Российского экспортного центра в Душанбе

Торжественное открытие представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Таджикистане

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ПОЛИТИКА
11:58, 28 января

Бывшие депутаты Госдумы дали показания против Виктора Януковича. Коротко

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича

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СПОРТ
11:30, 28 января

"Молодежка" Таджикистана сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2017 молодежная сборная Таджикистана по

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Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

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