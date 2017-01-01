Конечно, цены же сразу упадут!

Нет, патриотично было бы поддерживать отечественные компании

Да, это здоровая конкуренция

Нет, наши компании тогда обанкротятся

Да мне хоть гватемальские, лишь бы был сервис и цены хорошие

Все равно, я могу позволить себе только на поезде ездить

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