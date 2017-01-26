ЭКОНОМИКА

Ежемесячно ЕКЦ за свои услуги сотовикам будет получать 2,1 миллиона долларов

16:09, сегодня

Единый коммуникационный центр (ЕКЦ), созданный при национальном операторе связи «Таджиктелеком», только за счет транзита международных звонков в среднем ежемесячно будет получать до 2,1

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