ЭКОНОМИКА

В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады

19:00, 9 января

ОАО «Таджиксодиротбанк» с 3 января начал переоформление депозитных договоров вкладчиков на новых условиях.

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МИР
18:44, 9 января

В Москве украли коллекцию часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию часов стоимостью более 6 миллионов рублей.

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ТАДЖИКИСТАН
18:08, 9 января

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (9.01.2016)

Сегодня в программе: Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана

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МИР
18:01, 9 января

iPhone исполнилось 10 лет

Ровно 10 лет назад Стив Джобс показал миру первый айфон.

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ПОЛИТИКА
17:10, 9 января

В Кремле назвали доклад спецслужб США о кибератаках охотой на ведьм

Доклад спецслужб США о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские

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ПЕРСОНА 
17:07, 9 января

Свидетель двух веков и двух эпох

9 января свой 85-летний юбилей отметил бы известный партийный и общественный деятель, первый

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МИР
16:35, 9 января

Turkish Airlines из-за снегопадов отменила более 200 рейсов в Турции

Из-за снегопадов на западе Турции авиакомпания Turkish Airlines отменила в понедельник 227

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МИР
15:59, 9 января

В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Таким образом, в Минздраве надеются снизить потребление сигарет и табачных изделий в РФ к 2025 году

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ПОЛИТИКА
15:42, 9 января

Глава ЦСИ РТ: Россия заигрывает с талибами, чтобы использовать их против ИГИЛ

Все крупные страны, которые находятся вокруг Афганистана, стараются налаживать контакты с талибами,

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ОБЩЕСТВО
15:09, 9 января

McDonaldʼs продает свой бизнес в Китае и Гонконге

Американская корпорация McDonald's достигла соглашения о продаже доли своего бизнеса в Китае за

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МИР
13:50, 9 января

Пять главных вопросов к докладу разведки США о русских хакерах

Где доказательства? Почему половина доклада посвящена RT? Причем тут Жириновский?

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Видео

В «Таджиксодиротбанке» продолжают выдавать вклады

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (9.01.2016)

iPhone исполнилось 10 лет

Баскетболисты-колясочники просят поддержки

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (6.01.2016)

На берег немецкого острова вынесло десятки тысяч "Киндер-сюрпризов"

Ученые: от антарктических льдов скоро отколется крупнейший айсберг

Фильм из песка памяти Доктора Лизы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (5.01.2017)

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Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

UNDP Сотрудничество

Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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