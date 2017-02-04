СПОРТ

За день до грандиозной «Битвы чемпионов»

18:50, 3 февраля

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Битва чемпионов» пройдет завтра в здании Госцирка.

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За день до грандиозной «Битвы чемпионов»

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (3.02.2017)

Пять дней спустя после трагедии: трассу Душанбе-Худжанд приводят в порядок

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (2.02.2017)

Российские военные подняты по тревоге

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (1.02.2017)

Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателями

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (31.01.2017)

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (30.01.2017)

«АП» посетила холодильный склад, который откроется в столице на днях

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (27.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (25.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (24.01.2017)

Жители столицы высказались «за» и «против» реформы на транспорте

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.01.2017)

В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)

В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов

Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)

В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)

Фото

Инфографика

На что потратит 1,4 миллиарда сомони Душанбе в этом году?

Бюджет столицы Таджикистана в этом году увеличен на 60 миллионов сомони. Увеличить доходную часть планируется за счет сбора налогов.

МИР
19:36, 3 февраля

Из-за чего Россия ссорится с Белоруссией

Главные конфликты, из-за которых ухудшаются отношения Москвы и Минска.

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ТАДЖИКИСТАН
18:21, 3 февраля

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (3.02.2017)

Сегодня в программе: Трасса Душанбе-Худжанд закрыта из-за опасности схода новых снежных лавин,

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СПОРТ
18:12, 3 февраля

Шахматистка из Таджикистана заняла третье место в конкурсе красоты

Таджикская шахматистка Мутриба Хотами в международном конкурсе Miss Chess Eurasia 2017 на звание

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ОБЩЕСТВО
17:45, 3 февраля

В выходные снегопад в Таджикистане усилится

Метеорологи сообщают, что начавшийся снегопад в республике завтра усилится.

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ЭКОНОМИКА
16:20, 3 февраля

Таджикистанцы задолжали за электроэнергию свыше 200 миллионов долларов

Размер просроченных выплат за потребленную электроэнергию в Таджикистане превысил 1,5 миллиарда

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
16:04, 3 февраля

В Узбекистане пенсии начнут выдавать наличными

С февраля 2017 года в Узбекистане все виды пенсий будут выдаваться наличными в полном

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ВЛАСТЬ
15:44, 3 февраля

Президент отправил в отставку трех судей

Президент Таджикистана подписал указ об освобождении с должности нескольких судей.

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Евросоюз

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

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Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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