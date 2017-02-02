ПРОИСШЕСТВИЯ

Что случилось на трассе Душанбе - Худжанд в эти выходные?

18:56, 1 февраля

Корреспонденты «АП» выехали на место происшествия.

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Видео

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (1.02.2017)

Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателями

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (31.01.2017)

Новости Радио «Озоди: Сегодня в Таджикистане и мире (30.01.2017)

«АП» посетила холодильный склад, который откроется в столице на днях

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (27.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (25.01.2017)

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (24.01.2017)

Жители столицы высказались «за» и «против» реформы на транспорте

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (23.01.2017)

В китайском городе за 10 секунд снесли 19 многоэтажек

Душанбинцы дали советы новым руководителям столицы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (20.01.2017)

В Австралии водитель намеренно въехал в толпу пешеходов

Итальянские спасатели добрались до заваленной лавиной гостиницы

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (19.01.2017)

В столице Ирана из-за пожара обрушилось высотное здание

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (18.01.2017)

Кратчайшая история отношений Трампа и Путина

Путин ответил на сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (17.01.2017)

«Большой» будет многофункциональным

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (16.01.2017)

Фото

Инфографика

На что потратит 1,4 миллиарда сомони Душанбе в этом году?

Бюджет столицы Таджикистана в этом году увеличен на 60 миллионов сомони. Увеличить доходную часть планируется за счет сбора налогов.

ОБЩЕСТВО
19:43, 1 февраля

Неиспользованные средства вернуть. Правительство утвердило порядок организации отдыха работников

Правительство Таджикистана приняло постановление о размере и порядке расходования средств

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ТАДЖИКИСТАН
19:36, 1 февраля

Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (1.02.2017)

Сегодня в программе: Таджикистан просит помощь для восстановления инфраструктуры после снежных

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ЭКОНОМИКА
19:32, 1 февраля

Цена таджикской электроэнергии для Афганистана ежегодно растет на 3 процента

Стоимость поставляемой Таджикистаном в соседний Афганистан электроэнергии ежегодно увеличивается на

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ЭКОНОМИКА
19:16, 1 февраля

Как правильно получить кредит?

В прошлом материале мы говорили о  том, как начать копить деньги.

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
18:24, 1 февраля

Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателями

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения —

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МИР
17:08, 1 февраля

На юго-востоке Украины — снова война

В конце января 2017 года на востоке Украины возобновились масштабные боевые действия.

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
16:09, 1 февраля

В Кыргызстане подросток совершил суицид. Милиция ищет связь с игрой «Синий кит»

В столице Кыргызстане сегодня, примерно в 4 часа утра восьмиклассник выбросился из окна.

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Евросоюз

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты,

Старый Душанбе

Кто мог подумать в 80-е годы, что СССР распадется? Представить себе такое даже в страшном сне было просто невозможно. Советский Союз со своей мощнейшей экономикой контролировал полмира, а мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом.

UNDP Сотрудничество

Представительство ПРООН начало свою деятельность в Таджикистане с 1994 г. Сегодня Таджикистан является мирной и стабильной страной с быстро развивающейся экономикой.

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