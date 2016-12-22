Президент обещает вкладчикам вернуть вложенные ими в банках страны средства.

Правительство Таджикистана примет все необходимые меры, чтобы защитить законные права вкладчиков банков. Об этом заявил Эмомали Рахмон в четверг в ходе своего ежегодного обращения к парламенту страны.

«Передайте вкладчикам, чтобы не беспокоились», - сказал он.

Президент подверг критике работу Национального банка Таджикистана, сказав, что банковская система страны и надзор со стороны регулятора не соответствует сегодняшним требованиям.

«В результате негативного влияния внутренних и внешних факторов объем выданных кредитов снизился на 32 процента. Требуется улучшить уровень обслуживания клиентов», - считает Эмомали Рахмон.

Руководству НБТ и министерства финансов президент поручил усилить надзор за деятельностью кредитных организаций, принимая неотложные меры для защиты законных прав вкладчиков, чтобы вернуть доверие населения к банкам.

Эмомали Рахмон добавил, что правительством в этом направлении уже принято специальное решение.

Ежегодное послание Эмомали Рахмона парламенту, 22 декабря 2016 года

Отметим, что банковская система находится в затруднительной ситуации: с начала года ряд системообразующих банков из-за нехватки средств не моет выполнять свои обязательства перед клиентами.

В связи с этим правительством страны было принято решение о предоставлении четырем проблемным банкам векселей Минфина на сумму 3 млрд. 850 млн. сомони. Ликвидность этих ценных бумаг гарантируется НБТ. То есть, банки при необходимости могут обналичить векселя в Нацбанке. Ценность этих бумаг гарантируется имуществом проблемных банков.