Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший 19 декабря российского посла Андрея Карлова, заявил, что пули, выпущенные в спину дипломату, были «местью за Алеппо». Крупнейший город Сирии на протяжении четырех с половиной лет остается крупнейшим центром противостояния в сирийской гражданской войне. Россия подключилась к этому конфликту в сентябре 2015-го и за это время участвовала как в попытках примирить воюющие стороны, так и в наступлении на Алеппо правительственных войск. Москва настаивает, что помогает армии Башара Асада освободить Алеппо от террористов, при этом западные страны, правозащитные организации и СМИ обвиняют ВС РФ в преступлениях против гражданского населения города. «Медуза» попыталась изучить сведения независимых источников о происходящем в Алеппо, но пришла к выводу, что незаинтересованных сторон в этом конфликте нет.

Битва за Алеппо: факты

Крупнейший сирийской город Алеппо (в 2011 году его население составляло более 2,5 миллиона человек) вскоре после начала гражданской войны стал центром противостояния правительственных войск и различных групп вооруженной оппозиции Башара Асада. Антиправительственные демонстрации в Алеппо начались летом 2011-го, одновременно проходили крупные митинги в поддержку Асада. Летом 2012-го повстанцы заняли город, правительственные войска в ответ начали бомбардировки и обстрелы Алеппо, в том числе и жилых районов.

В течение трех лет бои велись с переменным успехом. Разные районы города в разное время контролировали умеренные оппозиционеры, радикальные исламисты, курдские вооруженные отряды и боевики, связанные с сирийской «Аль-Каедой» и «Исламским государством». В 2015 году, после начала российской операции в Сирии, правительственным войскам, осаждавшим Алеппо, удалось окружить повстанцев в восточных районах города. К 2016-му эти районы были заключены в блокаду.

За четыре с половиной года — столько продолжалась битва за Алеппо — город был практически полностью разрушен (пострадал, в частности, старый Алеппо, бывший частью всемирного наследия ЮНЕСКО); значительная часть жителей бежала — к декабрю мирное население Восточного Алеппо составляло около 300 тысяч человек. Во время блокады оставшиеся жители неделями и месяцами не могли получить продовольствия и товаров первой необходимости. В конце декабря 2016 года, после очередного наступления, сирийская армия объявила об установлении почти полного контроля над Алеппо, из восточных районов началась эвакуация жителей.

Фото: George Ourfalian / AFP / Scanpix / LETA Автобусы, эвакуирующие повстанцев из занятого сирийскими войсками Алеппо. 15 декабря 2016 года

Интерпретации

Сирийские власти, а вместе с ними и российские официальные лица называют декабрьские события освобождением Алеппо. Согласно официальной позиции Сирии и России, в восточных районах города засели боевики и террористы, и все действия военных были направлены на то, чтобы выбить их из Алеппо. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что против умеренных оппозиционеров боевые действия не велись; по его словам, российские военные «смогли сделать то, чего не удалось коллегам из США», то есть отделить мирную оппозицию от боевиков. Первых, по словам министра, эвакуируют в подконтрольные повстанцам провинции, вторых «по большей части уничтожили».

С точки зрения западных стран и большинства западных СМИ, в первую очередь американских, битва за Алеппо закончилась не «освобождением» города, а его гибелью. По их словам, армия Асада при поддержке России, Ирана, «Хизбаллы» и других организаций целенаправленно истребляет оппозиционеров; бомбардировки и авиаудары целенаправленно наносятся по школам и больницам; сирийская армия, войдя в Восточный Алеппо, начала массовые расстрелы мирных жителей. Характерно, что во многих публикациях (например, в этом объяснительном видео Vox) авторы вообще не пытаются разбираться в различных группах вооруженной оппозиции; почти ничего не говорится о преступлениях, совершаемых радикальной вооруженной оппозицией.

Представители ООН заявляют, что военные преступления в Алеппо совершали все враждующие стороны, при этом в организации воздерживаются от обвинений в целенаправленной бомбардировке гражданских объектов. Эвакуации мирных жителей препятствовали не только правительственные войска, но и боевики. Более того, существуют сведения, что повстанцы обстреливали людей, уходивших из города по гуманитарным коридорам, открытым сирийской армией осенью 2016 года. Все это, однако, не отменяет того, что эвакуация из Алеппо всех людей, настроенных против Асада, даже если она завершится без единой жертвы, будет означать фактическую зачистку города от суннитского населения.

Фото: Karam Al-Masri / AFP / Scanpix / LETA Участники «Белых касок» возле здания, разрушенного в ходе авиаудара

Существуют ли независимые источники информации о происходящем в Алеппо?

Их очень мало. В сирийском конфликте слишком много участников, и найти незаинтересованную сторону практически невозможно. Так, правозащитная организация, на сообщения которой чаще всего опираются западные СМИ — Сирийский наблюдательный пункт за правами человека, — не находится в Сирии (штаб-квартира расположена в Великобритании), и ее часто замечали в сочувствии сирийской оппозиции; к примеру, в 2013 году организация сообщила о «мученической гибели 62 повстанцев, попавших в засаду».

Добровольческая организация «Белые каски», которая сообщает о многочисленных преступлениях сирийских войск и их союзников, связана с американскими и европейскими организациями, выступающими за более активное участие США и ЕС в сирийском конфликте. Это обстоятельство позволяет Башару Асаду называть «Белые каски» частью пропаганды оппозиции; организацию также обвиняла в подтасовке фактов канадская журналистка Ева Бартлетт.

Бартлетт известна тем, что регулярно обвиняет западные СМИ в предвзятости и необъективности при освещении событий в Сирии. В частности, она справедливо упрекает журналистов в том, что они, сами не бывая в Сирии, основываются в публикациях на сведениях правозащитников, которые тоже там никогда не бывали. При этом сама Бартлетт в эфире RT признает, что была в Алеппо по приглашению сирийских властей — то есть существует серьезная вероятность, что она видела там только то, что ей захотели показать.

Фото: Thaer Mohammed / AFP / Scanpix / LETA Фотография семилетней Баны аль-Абед

Свидетельства очевидцев из Алеппо тоже трудно верифицировать: часто они противоречат друг другу, а в фальсификации и изготовлении пропагандистских сюжетов уличали как представителей правящего режима, так и оппозиционеров. С другой стороны, некоторые сюжеты, которые многим могут казаться сфабрикованными, иногда подтверждаются в ходе сторонних расследований. Так, проект Bellingcat, изучивший историю семилетней Баны аль-Абед, которая вела англоязычный твиттер-репортаж из разрушенного Алеппо, пришел к выводу, что Бана действительно существует, а твиттер от ее имени ведет ее мать — учительница английского языка.