16 декабря 2016 года студенты Российско-Таджикского Славянского университета стали участниками второго мастер-класса, организованного в рамках образовательного проекта «Образовательное роуд-шоу». Директор по информационным технологиям компании «МегаФон Таджикистан» Курбонали АЗИЗОВ рассказал студентам о Big Data – технологиях обработки гигантских массивов информации.

«Большая цифра» уже два десятка лет является главным направлением развития ИТ-отрасли. Крупным компаниям приходится иметь дело с объемами информации, исчисляемым уже в петабайтах. Один из самых наглядных примеров – социальные сети: так, в Facebook ежедневно загружается 300 миллионов фотографий, а в Twitter – 175 млн сообщений. Причем такие массивы данных нужно не только хранить, но и обрабатывать в интересах бизнеса. Big Data позволяет, например, «угадывать» интересы клиентов компаний и предлагать им товары и услуги, нужные конкретному человеку. Таргетированное предложение формируется на основе данных о его активности в интернете, поисковых запросах, ранее сделанных покупках и т.д. Таким образом «Большая цифра» делает жизнь людей более удобной – а компаниям позволяет развивать свой бизнес.

«Технологии Big Data позволяют за считанные секунды получать именно те данные, которые необходимы пользователю. Так, оператор контакт-центра уже в момент звонка клиента видит на экране информацию о нем. Это помогает не только оперативно и грамотно ответить на вопросы по уже подключенным услугам, но и предложить новые. Освоение Big Data – очень перспективная сфера для будущих специалистов ИТ-отрасли. Эти технологии уже сейчас востребованы в маркетинге, финансах, медицине, но есть много других отраслей, где можно стать настоящим первопроходцем», – рассказывает Курбонали АЗИЗОВ.

Рассказывая студентам о том, как «цифровая революция» меняет жизнь и даже образ мышления современных людей, эксперт «МегаФон Таджикистан» напомнил о начавшемся процессе создания «умной» среды, в которой о безопасности людей заботятся инновационные технологии. Уже есть примеры, когда благодаря «межмашинному» взаимодействию обеспечивается отсутствие аварий на дорогах, а советы по лучшему времени сна и бодрствования дают специальные браслеты, отслеживающие активность и состояние здоровья людей. Участие в разработках таких ИТ-продуктов позволит молодым специалистам стать успешными и востребованными профессионалами.

В ходе мастер-класса Курбонали Азизов напомнил и о том, что наиболее перспективные студенты РТСУ могут проявить свои таланты уже сейчас – в частности, во время практики, которую будут проходить в компании «МегаФон Таджикистан». Уже в этом учебном году они получат шанс представить оператору связи свои идеи – может быть, и в сфере Big Data.