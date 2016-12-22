Из-за убийства в Турции российского дипломата Андрея Карлова в Душанбе приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности российского посольства.

Дополнительные силы таджикистанских правоохранителей взяли здание российской дипмиссии под усиленную охрану по просьбе МИД России, сообщил РИА Новости посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, на сегодняшний день у здания российской дипломатической миссии в Душанбе выставлена дополнительная бронетехника, а по периметру дежурят наряды ОМОН. «Приняты дополнительные меры безопасности российского посольства как снаружи, так и внутри здания», — заявил дипломат.

Между тем, на встрече с руководством палат Федерального собрания России президент Владимир Путин объяснил, почему убитый в понедельник посол России в Турции был без охраны.

«Вооруженная охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. За ограду с оружием не выходит. В этом проблема», - сказал Путин.

«Дело в том, что есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. За ограду с оружием не выходит. В этом проблема, - сказал президент. - Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так».

«Но вы правы в том, что в некоторых странах с учетом особенностей происходящих там процессов можно было бы договориться и о другом», - добавил президент.

Как сообщает русская служба Би-би-си, сотрудников спецподразделения Службы внешней разведки России отправляют охранять послов только в страны, где идет война. Би-би-си напоминает, что хотя на территории Турции военные действия не ведутся, но за 2016 год там произошло более 40 нападений на жителей и официальные учреждения, которые власти страны квалифицировали как теракты. А за несколько дней до убийства Карлова у российского посольства в Анкаре прошли митинги против политики России.