Теперь международная помощь будет доходить быстрее до людей, пострадавших в результате крупномасштабных бедствий в Таджикистане.

В среду, 21 декабря, вступило в силу соглашение Таджикистана с ООН, которое упрощает процедуры импорта, экспорта и транзита гуманитарных грузов в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписан Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и правительство РТ, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что такие соглашения заключаются по всему миру, особенно в странах, где часто происходят стихийные бедствия. В регионе Центральной Азии подобный договор подписали впервые.

Таджикистан нередко оказывается во власти природных катаклизмов – землетрясений, наводнений, оползней. За последние 10 лет около 3 миллионов человек или треть населения Таджикистана пострадали в результате этих бедствий.

«Международная гуманитарная система с каждым годом совершенствуется. В разных уголках мира нам удается спасать все больше жизней и более оперативно оказывать помощь пострадавшим людям – детям, женщинам, пожилым людям и мужчинам», - сказала постоянный координатор ООН в Таджикистане Пратибха Мехта.

Она подчеркнула, что таможенное соглашение с Таджикистаном позволит избегать бюрократических проволочек и доставлять помощь в максимально короткие сроки.