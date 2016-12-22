Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Такое мнение глава государства высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает Интерфакс.

При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от военачальников. «Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу. Работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.