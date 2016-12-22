Общество Красного Полумесяца Таджикистана совместно с машиностроительным заводом «Ленд Ровер» и Финским Красным Крестом (ФКК) реализует проект «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество», который вносит большой вклад в повышение качества жизни в отдаленных общинах республики. О том, как работает это проект, кто является его бенефициарами и партнерами, нам рассказала Дилором Мирова – руководитель проекта и замдиректора Общества Красного Полумесяца в Таджикистане.

- Госпожа Мирова, расскажите, пожалуйста, что стало причиной инициирования данного проекта?

- В повседневной жизни человек сталкивается с различными рисками и угрозами, связанными прежде всего с бытовыми травмами, стихийными бедствиями, природными и техногенными катастрофами. Учитывая высокую приоритетность этой проблемы, Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) совместно с машиностроительным заводом «Ленд Ровер» и Финским Красным Крестом (ФКК) реализует проект «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество», который вносит большой вклад в повышение качества жизни в сельских сообществах, проводит санитарно-просветительскую работу среди населения, способствуя улучшению здоровья жителей посредством профилактики заболеваний. Проект руководствуется инструментами CBHFA (Программы здоровья и оказания первой медицинской помощи на уровне местных сообществ) - это интегрированный, сфокусированный на сообществе подход, в рамках проекта 160 подготовленных волонтеров ОКПТ работают в своих сообществах по вопросам профилактики заболеваний, оказания первой доврачебной помощи, реагирования на бедствия. При подобном интегрированном подходе выявляются и решаются различные аспекты уязвимости, и, таким образом, сообщество всегда находится в центре внимания.

«Мы очень рады, что ОКПТ провело к нам в кишлаки чистую питьевую воду, и теперь мы не думаем о проблемах, которые были связаны с отсутствием воды» (Валиджон Хокимов, кишлак Шахрисабз, джамоат Н.Махсума, Рашт).

- Вы упомянули, что в проекте задействованы в основном волонтеры. Что они должны сделать, как помочь, и вообще, откуда вы их берете для проекта?

- Волонтеры – это наши помощники в сообществах. Они действуют в соответствии с Законом РТ о волонтёрской деятельности. Это, как правило, местные активисты из числа молодежи и представителей неправительственных организаций, авторитетных старейшин, людей, к слову которых можно прислушаться. Они помогают определить приоритетные нужды сообществ и собственные пути их решения. Проект «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество» способен укрепить сообщество, содействуя обеспечению здорового и безопасного места для проживания.

- Когда и где реализуется это проект?

- Проект «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество» реализуется с 2015 года в 4 районах Раштской долины (Рашт, Сангвор, Лахш, Таджикабад) при финансовой поддержке машиностроительного завода «Ленд Ровер» и Финского Красного Креста. В этих районах функционируют четыре оборудованных центра, в которых проводятся тренинги и встречи с партнерами и представителями неправительственных организаций. За двухгодичный период работы было создано и укреплено 19 первичных организаций, которые были открыты на базе школ, местных структур власти, медицинских учреждений или другой инфраструктуры. Членами первичных организаций стали жители и лидеры общин, сами волонтеры. Эти организации систематически наблюдают за жизнью общины, своевременно выявляют проблемы и нужды односельчан, оказывают помощь уязвимым слоям общины (одиноким и престарелым, семьям, не имеющим кормильца, людям с ограниченными возможностями и другим категориям), определяют достижения и развитие сообщества.

«Я – волонтер Красного Полумесяца и в проекте уже более двух лет. Я уверена, что деятельность проекта по обучению первой доврачебной помощи и профилактике заболеваний в будущем сделает наше сообщество здоровым» (Хомида Камарова, кишлак Джиргаталь, джамоат Джиргаталь, Лахш).

- Согласитесь, было бы невозможно реализовать столь нужный проект без поддержки национальных партнеров…

- Конечно, без партнеров деятельность проекта было бы трудно осуществлять. Нашими партнерами стали представители различных государственных структур: Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам молодежи, спорта и туризма, Министерства образования и науки Республики Таджикистан, исполнительных органов государственной власти на районном уровне, центров формирования здорового образа жизни (ЦФЗОЖ).

«К концу 2016 года осуществлено 7 проектов (всего за 2015–2016 гг. - 11 проектов) по воде и санитарии в 7 целевых кишлаках 4 целевых районов – Рашта, Таджикабада, Лахша, Сангвора, посредством которых обеспечены чистой питьевой водой 591 домохозяйство (4436 человек), 7 целевых школ, 5 медицинских пунктов, 9 мечетей».

В марте 2016 года в четырех целевых районах были проведены круглые столы, в которых участвовали наши партнеры и где обсуждались вопросы реализации проекта «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество», партнерского взаимодействия и путей улучшения координационного механизма, отчетности, мониторинга и оценки.

Также в этом году были проведены трехдневный обучающий тренинг для инструкторов проекта и сотрудников ЦФЗОЖ и трехдневные тренинги для 160 волонтеров из целевых районов. Цель данных тренингов - повысить и укрепить знания по оказанию первой помощи и профилактике инфекционных заболеваний, а также по реагированию при ЧС.

- Какие мероприятия были проведены в рамках проекта в целевых сообществах?

- В общеобразовательных учреждениях четырех районов с привлечением школьников и членов сообществ проведены кампании, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, Всемирному дню общественного здоровья, Всемирному дню образования Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД, целью которых было не только рассказать о деятельности ОКПТ и проекте «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество», но и повысить информированность населения о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, способствовать профилактике и улучшению выявления ВИЧ/ТБ, снижению стигмы и дискриминации. Проведение викторин и конкурсов, таких, например, как лучшее сочинение на тему «Профилактика и борьба с ВИЧ/ТБ» или лучший рисунок, – все это было в рамках проекта, посвященного здоровью сообществ. Всего за два года реализации проекта проведено 134 кампании и акции, 9600 человек обучено охране здоровья и оказанию первой помощи среди членов сообщества, а также обучено более 4760 школьников.

«Первая доврачебная помощь и оздоровительные мероприятия, в частности вопросы индивидуальной гигиены, профилактики наиболее распространенных инфекционных заболеваний, дают уверенность и возможность самоутвердиться в повседневной жизни, сохранить нашим семьям и детям здоровье» (Саиданвар Джононаев, кишлак Сайёд, джамоат Вахьё, Сангвор).

В рамках проектной деятельности за 2015–2016 годы в 11 кишлаках целевых районов была также проведена чистая питьевая вода. Население научили навыкам обеззараживания воды (кипятить 10 минут с момента закипания воды) и ее правильного хранения.

В общем, проект «"Ленд Ровер" за здоровое сообщество» помог бенефициарам получить необходимые знания по оказанию первой медицинской помощи и реагированию на чрезвычайные ситуации.

«Когда я помогла односельчанину, оказав первую доврачебную помощь, я реальным образом почувствовала важность знаний, полученных на тренингах. Я спасла жизнь человека!» (Фотима Кабирова, волонтер, учительница, кишлак Мазори Поён, джамоат Лангари Шох, Таджикабад).

Справка: Общество Красного Полумесяца Таджикистана - одна из старейших гуманитарных организаций Таджикистана, основанная в 1927 году, и в 2017 году ему исполняется 90 лет, что планируется отметить торжественно. Все эти годы ОКПТ выполняет в стране свою гуманитарную миссию на благо уязвимых слоев населения. Главные задачи Общества – облегчение и предотвращение страданий людей, независимо от их национальности, вероисповедания или политических взглядов. Члены и добровольцы Общества Красного Полумесяца Таджикистана сегодня собирают средства и выполняют программы с целью восстановления жизненных сил людей, попавших в беду, помогая им преодолеть временные трудности.