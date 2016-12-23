Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

В четверг, 22 декабря, безрезультатно завершились переговоры авиавластей двух стран. Таджикистан так и не согласовал полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский».

В ответ Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского Минтранса.

В пресс-службе пояснили, что в качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы России с 00:00 мск 23 декабря. Запрет распространяется только на регионы - Москвы и Санкт-Петербурга он затрагивает. Сколько будет длиться запрет на полеты «Сомон Эйр» в Россию, пока неизвестно.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в Российской Федерации с 00:00 23 декабря», — уточнил пресс-секретарь Минтранса России Тимур Хикматов.

22 декабря в Москву прилетела правительственная комиссия под руководством начальника управления гражданской авиации Министерства Республики Таджикистан Юсуфа Рахмона для проведения переговоров с Минтрансом России.

В среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном. За час до полуночи, когда Россия уже готова была прервать сообщение с Таджикистаном, таджикские авиационные власти дали разрешение авиакомпании «Ямал» на выполнение одного чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени 22 декабря.

В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал «Ямалу» в выполнении зимой 2016−2017 годов полетов из Жуковского в Душанбе.

Как пояснили в таджикском Минтрансе, в Душанбе не назначили второго перевозчика на данном направлении. При этом Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, считают в Таджикистане.

Россия, в свою очередь, полагает, что подобные действия являются неправомочными.