Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг расширить возможности по созданию американского ядерного оружия, чтобы "мир пришел в чувство". Об этом сообщает Рейтер, отмечая, что это высказывание стало сигналом поддерживать дорогостоящие усилия по модернизации стареющего ядерного арсенала США.

В сообщении в Twitter Трамп сказал: "Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока весь мир не придет в чувство в отношении ядерного оружия." Представитель Трампа позже уточнил, что "избранный президент имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и жизненно важную необходимость предотвратить его распространение, в частности, среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев".

«Трамп также подчеркивает необходимость совершенствования и модернизации американского потенциала сдерживания как жизненно важного способа достижения мира посредством силы", - сказал его представитель Джейсон Миллер.

В течение следующего десятилетия стратегический потенциал США, состоящий из баллистических ракет, подводных лодок, бомбардировщиков и ракет наземного базирования - трех опор ядерной триады - как ожидается, достигнет окончания срока своего использования. Поддержание и модернизация арсенала, как ожидается, будет стоить около одного триллиона долларов в течение 30 лет.

В среду Трамп встретился с представителями Пентагона, которые занимаются вопросами военных закупок, а также руководителями двух крупнейших оборонных подрядчиков США. Трамп сообщил, что говорил с ними о снижении затрат по двум программам строительства истребителей F-35 Lockheed Martin и о замене президентского самолета Боинг 747-8s - Air Force One