Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине.

На торжественном мероприятии присутствовали 1200 человек, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, сообщает Sport-express.

Награду он получил за его "спортивные и человеческие качества". Организатор церемонии Халид Шуман напомнил, как игрок в марте встретился с пятилетним мальчиком, осиротевшим в результате бомбардировки. В августе Роналду отказался встречаться с премьер-министром Израиля, заявив, что поддерживает Палестину в военном конфликте, в матче со сборной Израиля отказался меняться майками с соперниками.

Кроме того, он пожертвовал палестинским детям 1,5 миллиона долларов, которые получил на аукционе продажи своей "Золотой бутсы".

Напомним, Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов мира последнего десятилетия.

По итогам 2016 года нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» стал обладателем «Золотого мяча» - награды лучшему футболисту мира.

Для Роналду эта награда стала четвертой в карьере, ранее он становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах. В 2016 году португалец в составе испанского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», с которым стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за «Реал», португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.