Душанбе отменит рейсы "Уральских авиалиний" из четырех российских городов в ответ на приостановку полетов авиакомпании "Сомон Эйр" в Россию.

Такое заявление сделал начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов, который сейчас находится на переговорах в Москве. Нам удалось связаться с ним по телефону.

"В качестве ответной меры мы закроем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска", — сказал Рахмонов.

В представительстве авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе подтвердили эту информацию.

«Нас пока неофициально известили, что часть рейсов со второй половины дня будут закрыты. Рейсов в Москву и Санкт-Петербург это не будет касаться. Официально нас пока об этом не проинформировали. Все выяснится по итогам продолжающихся в Москве переговоров», - сказали в таджиксском представительстве российской авиакомпании.

Ранее в пресс-службе Минтранса России сообщили, что Таджикистан так и не согласовал авиакомпании «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Москва с пятницы приостановила рейсы таджикской «Сомон Эйр» в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта Таджикистана проинформировано о решении российской стороны приостановить полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в города России и надеется продолжить переговоры по решению вопроса авиасообщения в пятницу, 23 декабря.

«Насколько мне известно, наша делегация взяла тайм-аут до утра пятницы, чтобы продолжить переговоры с российскими авиационными властями по решению вопроса авиасообщения между двумя странами», - передает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

22 декабря в Москву прилетела правительственная комиссия под руководством начальника управления гражданской авиации Министерства Республики Таджикистан Юсуфа Рахмона для проведения переговоров с Минтрансом России.

По итогам первого дня переговоров Таджикистан так и не согласовал полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский».

В ответ на это Россия решила приостановить полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Запрет введен только на рейсы в регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в Российской Федерации с 00:00 23 декабря», — уточнил пресс-секретарь Минтранса России Тимур Хикматов.

В Минтрансе России заявили, что таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании “Ямал”.

Еще в среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостановит авиационное сообщение с Таджикистаном. Однако за час до полуночи, когда Россия уже готова была прервать сообщение с Таджикистаном, таджикские авиационные власти дали разрешение авиакомпании «Ямал» на выполнение одного чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени 22 декабря. Нужно было доставить на родину пассажиров, которые застряли в аэропорту Москвы, купив билеты на рейс "Ямала".