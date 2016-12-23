«Сомон Эйр» отменила рейс в Оренбург и теперь готовится к отмене рейсов в Краснодар, Красноярск и Иркутск.

Авиакомпания «Сомон Эйр» действительно получила 22 декабря уведомление от Министерства транспорта Российской Федерации о запрете полётов по направлениям Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск, сообщает пресс-служба таджикской авиакомпании.

«В Минтрансе России это объяснили тем, что авиационные власти Таджикистана и России не смогли достигнуть договорённости в рамках консультаций в Москве по вопросам выдачи разрешения на полёты авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский в Таджикистан», - говорится в сообщении пресс-службы «Сомон Эйр».

В связи с этим, сегодня авиакомпания «Сомон Эйр» была вынуждена отменить рейс по маршруту Душанбе-Оренбург. Всем пассажирам возвращаются средства за приобретённые ими билеты. Авиакомпания приносит свои извинения за доставленные неудобства. «В настоящее время «Сомон Эйр» готовится к отмене рейсов в Краснодар, Красноярск и Иркутск», - сообщает пресс-служба.