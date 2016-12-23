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Общий объем государственного бюджета на 2017 год составит свыше 19,6 млрд сомони. Причем он больше чем нынешний почти на 2 млрд сомони.
На что будут направлены бюджетные средства, смотрите в нашей инфографике.
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