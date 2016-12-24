В распоряжении «АП» попали кадры с камер видеонаблюдения, куда попал момент убийства в Магнитогорске таджикского предпринимателя Асадулло Махмудова.

Асадулло Махмудов был убит 15 декабря во дворе своего дома в городе Магнитогорске. Как сообщалось ранее, он был убит выстрелом в сердце. Но на видео видно, что Махмудов пытался вырвать из рук убийцы оружие. У покойного еще были силы отбежать, но уже через несколько секунд он вновь попытался сесть в свою машину. Именно рядом с машиной Махмудова обнаружили мертвым через некоторое время. Он умер от потери крови.

Напомним, Асадулло Махмудов несколько лет назад возглавлял таджикскую диаспору в Магнитогорске. Похоронили покойного 18 декабря в родном селе Иттифок джамоата Заргар Бохтарского района.