В Казахстане в ходе операции против экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» были задержаны 33 человека. «Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 декабря специальную операцию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации “Ат-Такфир уаль-Хиджра”», - сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) КР.

По данным КНБ, в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников организации были обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.

В отношении семи задержанных — лидеров и активистов ячеек экстремистской организации — назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному — подписка о невыезде, в отношении восьми лиц «избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке». В качестве свидетелей привлечены 17 рядовых членов организации.

«Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа»,— сообщает КНБ.

Религиозная организация «Ат-Такфир уаль-Хиджра» входит в список террористических организаций в России, США, Китае, Египте и ряде других стран. Ее члены пропагандируют принцип «обвинения в неверии», или «такфира», на котором также построена идеология «Аль-Каиды», ИГИЛ и других террористических группировок.