И жена не уйдет к другому,

Мы уже привыкли к тому, что в течение ряда последних лет все, кому не лень, только и твердят о необходимости ускорения экономических реформ, проявления большей политической воли во внедрении радикальных изменений, незамедлительной либерализации всего и вся и т.д. и т.п.

Здесь сразу необходимо уточнить, что я предполагаю под ускоренным ростом. Во-первых, очевидно, что всем хотелось, бы воочию увидеть, да и почувствовать, как растет экономика страны. Например, такими же темпами, как в последние годывозводились и продавались новостройки т.е. вероятно речь идет о каких-то 5-10 годах, ну максимум 15. Причем, не через 5-10 лет, а в течение этих лет, то бишь постоянно и неуклонно. Во-вторых, есть примеры других стран, где реформы делались довольно быстро и успешно. Всякие набившие оскомину Сингапуры, Тайвани, Южные Кореи. Ну и Грузия, в конце концов, где за какие-то 4-5 лет вроде бы побороли бытовую коррупцию, а ВВП рос выше темпов СНГ все эти годы.

Так вот, в этой связи, возникает вопрос – а так уж ли нам нужен ускоренный рост? Готовы ли мы к нему? Давайте предположим, что экономические реформы включены в режим турбо и рассмотрим варианты проблем, которыми нам грозит быстро меняющаяся экономическая реальность и оценим – а нужен ли он нам, этот пресловутый рост так быстро.

1. Попадание в рабство мирового капитала. Прежде всего, надо понимать, что алчный, хитроумный и ооооочччень богатенький мировой капитализм нагрянет в страну и воспользовавшись нашим добродушным гостеприимством, неопытностью и бедностью, скупит всё подряд. Наше население будет батрачить на них как во времена рабовладельческого строя, а они наживаться и выводить свои капиталы, и смеяться над нами в соцсетях.

Внедряя современные методы управления производством, новейшие технологии, нанотехнологии, биоинженерию, заокеанские стандарты качества – непонятные и недостижимые нам, они создадут мощнейший барьер на пути местного населения и мы просто будем вынуждены работать на них на самых низших ступенях производства. А если они еще внедрят и роботов (!), то нам не достанется даже и работа уборщика и охранника. Наша страна превратится в площадку для мирового производства всего подряд, а население как было бедным, отсталым и неумелым, так им и останется. А оно нам надо?

Роботы производят автомобили без участия человека

2. Мощнейшая нагрузка на систему образования. Новые экономические условия потребуют работников новых специальностей. Пойдет мощный спрос на самые современные профессии. Робототехники, биоинженеры, нанотехнологи пищевых производств, имиджмейкеры, микробиологи, вплоть до химиоэнергетиков, психологов домашних животных, логистов информационных потоков и космических путешествий.

Наша система образования пока не готова к такому запросу рынка. У нас не достаточно преподавателей по многим перспективным дисциплинам. Значит надо либо готовить своих, либо приглашать со стороны,извне,либо соглашаться на либерализацию системы образования. Опять кто-то из другой страны, с большущими запросами по заработной плате и непонятной системой обучения, которая должна пройти нашу сертификацию – а вдруг он будет учить совсем не тому, что обещал? Их всех еще надо будет проверять периодически. Сможет ли система обеспечить такой объем лицензирования, сертификации и контроля?

Сейчас нет. Но, через лет 30-40 возможно. Отправлять на учебу своих можно и нужно. Как можно больше. Если на это хватит средств. Но, молодежь, пока наберется опыта и понимания, и если не сойдет с дистанции, то лет через 15 начнет преподавать более-менее сносно, соответственно плюс еще через лет 10 начнет формироваться пул специалистов.

Что поделать – Москва тоже не сразу строилась! А то, что обучение должно вестись по единой, утверждаемой из единого центра системе – сомнению не подлежит. Кто его знает, чему научат детей независимыечастные учебные заведения??? Поэтом о либерализации и не может быть и речи!

3. Опасность безопасности. Поток посетителей может возрасти в несколько раз! Например, в Грузии после либерализации отрасли количество туристов превысило численность населения. В 2015 году страну посетило около 6 000 000 визитеров. По сравнению с нашими 400-500 тыс. в год это в десятки раз больше. Конечно же среди этих посетителей будут не только враги, шпионы и недоброжелатели, но и элементарные криминальные гастролеры. Мы то знаем, что у обычных людей на туризм денег нет. Разнообразные враги, мошенники, карманники, наркодилеры, сутенеры и их подопечные могут нахлынуть в страну и заполонить ее как весенний селевой поток подгорное село. Наша правоохранительная система столкнется с огромными проблемами в обеспечении безопасности граждан, государства, да и самих туристов. Ну и что, что Грузия 7% ВВП получает за счет туризма! Побочные эффекты туризма никто не озвучил, возможно их намного больше.

4. Приток посетителей создаст нагрузку на туристическую инфраструктуру. Отели, санатории, рестораны, бары, кафе, музеи, водоёмы, да что-там говорить – горы (!), получат мощнейшую нагрузку в виде наплыва посетителей, желающих вести бизнес или увидеть наши красоты, и могут не выдержать нагрузки. При этом, разбалованные цивилизацией, а также разными рафтингами и каякингами, турецкими all-inclusive и африканскими сафари, они будут ожидать, что у них будет всегда доступ к электричеству, интернету, метро и ber, что мы им предложим «чего-то эдакого» да и при том будем говорить с ними на их родном языке!... Не получив доступа к привычным благам цивилизации, не удовлетворенные и не понятые – они могут разнести по всем краям света злую молву о нас! Мы не можем так рисковать.

5. Вспышки болезней. Вместе с пришельцами к нам придут и болезни, с которыми нашей системе здравоохранения сложно будет справляться. Обычный грипп и его разновидности, гепатиты, вирусы и инфекции, болезни, передающиеся половым путем – всем будет открыт доступ в страну. В итоге – мощнейшая нагрузка на систему здравоохранения. Денежные иностранцы будут лечиться в первую очередь, а местное население, ожидающее обещанного бесплатного, будет отодвигаться в сторону. Это приведет к резкому росту неравенства!

6. Исчезнут традиционные базары, на их место придут супер и гипермаркеты, бедные дехкане будут отрезаны от единственного источника дохода – продажи урожая на рынке. Население будет вынуждено делать покупки в буржуйских разно-маркетах, c тележками, по ровному полу магазина, в комфортной температуре. Мальчишки-арбакешы останутся не у дел, так как в супермаркетах доступ тележкам либерализован. Цены поползут вверх! А вековая традиция и чуть ли не единственное развлечение воскресного дня– поход на рынок в зной и слякоть, дождь и снег, долгий выбор подходящего товара, торг и попытки выиграть в игре «больше-меньше» исчезнет!!! (( Нет!

Торговля на традиционном базаре в Душанбе

7. Сильнейший шок для языка и лингвистики. Введение новейших технологий будет связано с мощнейшим потоком терминов, понятий и определений, до этого момента отсутствующих в нашем языке. Ученым лингвистам, языковедам придется работать годы, чтобы адаптировать, находить аналоги, а иногда и создавать соответствующие термины. Программаторы, прошивки, конвекторы, маршрутизаторы, тюнеры, плоттеры и т.д. потребуют локализации. Сегодня Оксфордский словарь английского языка состоит из более чем 300 тыс. статей (читай слов), Большой Академический Словарь Русского Языка – из 150 тыс. слов, Большой (советский) китайско-русский словарь – около 250 тыс. слов и выражений. Изданный в 2008 году Толковый словарь таджикского языка содержит более 80 тыс. слов. Разница, как говорится, на лицо.Легче отказаться.

Толковый словарь таджикского языка 2008г. содержит более 80 тыс. слов

8. Экономика потребует книг. Много разных книг. Для студентов, учителей, специалистов.На таджикском языке. Нужно будет хотя бы переводить их. У нас нет столько типографий, переводчиков, дизайнеров, наборщиков. Бумага не наша. В мире лидерами по книгоизданию является Китай – издано 440 тыс. наименований в 2013 году. В США – 305тыс, в Великобритании 184 тыс. Выходом из ситуации для нас могут стать Россия – 120 тыс. в 2013 году или …. Иран, который напечатал 73 тыс. наименований книг в 2013 году. В каждом случае есть свои особенности – надо знать языки – английский, русский или китайский, или читать на фарси, но в любом случае доставка книг дело дорогое, электронные книги не всегда доступны, есть политические подводные камни… НО если не развивать экономику, то и книги в таких количествах не будут нужны.

9. Нужно будет больше СМИ – телеканалов, радиостанций, газет, журналов, специализированных изданий, сайтов –для информационного наполнения пространства самой различной оперативной информацией – от просто новостей о происходящем, до новостей в металлургической или добывающей отрасли, информационных порталов для туристов, инвесторов, экономистов и бизнесменов. При этом понятно, что СМИ сами по себе рассматриваются как «оружие двойного назначения». Ведь они могут просто информировать, а могут и поднимать какие-то важные проблемы, а по закону на их публикации все органы должны представлять ответ. А проблем пока много. Соответственно, увеличение числа СМИ и журналистов, может увеличить число запросов и отвлекать чиновников и организации от решения насущных проблем населения. Поэтому как выход, можно сначала решить все проблемы, а затем регистрировать больше СМИ.

10. Культурный шок населения. Самая большой риск в том, что размеренная, спокойная и безмятежная жизнь людей может быть нарушена новыми экономическими отношениями и требованиями. Заводы, фабрики, супермаркеты, кинотеатры, правильный общественный транспорт и многое другое начнут работать, и работать по графикам!!! Работникам, клиентам и посетителям надо будет успевать к каким-то часам, срокам, сеансам идед-лайнам. Надо будет всё планировать! Движение по тротуарам ускорится. Такие понятия, как «приходи утром», «увидимся после обеда» потеряют смысл без указания времени! Мощнейшим шоком для населения может стать встреча с отличающимися от нас людьми.

Массовые контакты, пусть даже и визуальные, с разноцветными расами, с непонятными прическами, англо-франко-нетаджико-говорящими людьми в нашей нетронутой глубинке могут вызвать неожиданную реакцию. Устоявшийся жизненный ритм, заключающийся во внимательном изучении турецких сериалов, отслеживании про движения мимо летящих автомобилей и наблюдении за ростом пшеницы, может быть кардинально нарушен темпами развития экономики и потоками невиданной доселе информации.

Это грозит населению сильнейшим культурным шоком и когнитивным диссонансом, который можно предотвратить только методом медленного и периодического погружения, т.е. допускать иностранцев к нам малыми партиями и на недолгий период.

Перечень возможных проблем можно продолжить. Это нагрузка и на законотворческую сферу, т.к. развитие экономики и общества требуют новых регуляций, и на суды, особенно экономические, и на налоговые, санитарные, пожарные, таможенные и другие контрольно-пропуско-надзирающие органы – им надо будет проверять больше фирм, так как количество зарегистрированных и действующих компаний возрастет в разы. С учетом сказанного, вопрос заключается в том, что надо ли нам идти на быстрый экономический рост взамен каких-то потерь и рисков – а без них, к сожалению, не обойтись. Тут уместно привести слова из известной песни:

Если у вас нет собаки,

Её не отравит сосед.

И с другом не будет драки,

Если у вас друга нет.

…

Если у вас нету дома,

Пожары ему не страшны.

И жена не уйдет к другому,

Если у вас нет жены!

…

Думайте сами, решайте сами –

Иметь или не иметь!

В нашем случае решать, понятно, не нам. Так вот тем, кто решает, стоит задуматься, надо ли нам форсировать рост экономики и так сильно рисковать, или оставить все как есть, авось и разрешится, лет эдак через 50, а то и 100 – само собой, не спеша, эволюционно. Люди станут поопытней, органы покрепче. А пока пусть ездят на работу в Россию, покупают на базарах, общаются с соседями, смотрят сериалы и ждут экономического расцвета.