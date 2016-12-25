«АП» продолжает цикл материалов «Кумиры прошлых лет», в котором мы вспоминаем людей, сумевших повлиять на культуру за последние полсотни лет.

На улице стреляли, хлеба дома не было, впереди ждаласплошная неизвестность, но мы надевали китайские кроссовки марки «ADIBAS» и жили. Жили, значит – любили; значит, все равно слушали музыку и смотрели кино. Это только кажется, что в 90-е годы в Таджикистане была одна сплошная гражданская война, даже в самые суровые годы в нашей жизни появлялись свои кумиры. Во многом, они и помогли нам выжить.

Несмотря на то, что 90-е годы были десятилетием не короче и не длиннее, чем другие, сейчас кажется, что эти годы были полноценной и длительной эпохой. Тогда вдруг все решили, что теперь можно делать всё, и каждый это «всё» интерпретировал по-своему. Кто-то решил, что можно надевать спортивные костюмы везде, где пожелается, кто-то подумал, что воровство и грабеж – это нормальные явления, если хватает силы, а кто-то перепутал свободу с анархией, и понеслось. Распад Советского Союза, начало гражданской войны в Таджикистане, бандиты, ночные очереди за хлебом, голод и полная неизвестность.

И все-таки, под треск автоматных очередей и гул танков на улицах Душанбе, мы слушали музыку и смотрели кино. И, конечно, находили себе кумиров, даже в такое непростое время.

Муборакшо

В 1994 году в Алматы записал свою песню «Гариби», которая покорила весь Таджикистан

Богдан Титомир

В 90-е годы исполнил свой хит «Делай, как я» и стал автором выражения: «Пиплхавает»

Бахтиер Худойназаров

В 1993 году снял свой фильм «Кош-ба-кош», который получил «Серебряного льва» на Венецианском фестивале

Леонардо Ди Каприо

Потому что в 90-е в прокат вышел «Титаник»

«Иванушки International»

В 90-е годы влюбляли в себя всех девчонок бывшего СССР

Супермодели

90-е – это эпоха супермоделей; особенно будоражили мозг Синди Кроуфорд, Клаудия Шифер и Наоми Кэмпбел

«Руки вверх»

В 90-е годы под их хиты проходили все дискотеки

«Spice Girls»

Уже в 90-е Виктория Адамс, которая теперь Бэкхем, была для нас иконой стиля

Наталья Орейро

В конце 90-х мы с удовольствием смотрели сериал с ее участием

Киану Ривз

В 90-е мы смотрели не только сериалы, но и «Матрицу»