АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В саммите примет участие президент Эмомали Рахмон

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ДЕКАБРЯ

2007 - В Душанбе полностью сгорело здание главного корпуса Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ДЕКАБРЯ

1926-1996 года – Родился переводчик Шамси Собир.

1935-2000 года – Родился ученый Зулфикор Абдусатторов

1956 года – Родился режиссёр театра, заслуженный артист Таджикистана Шавкат Халилов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью до 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -3+2, 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 10-15 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 14 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе - Облачно с прояснениями, лишь к концу дня дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-тюбе – Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, во второй половине дня дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.