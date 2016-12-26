Версия теракта на борту Ту-154 "практически исключена", сообщает со ссылкой на источники в экстренных службах "Интерфакс".

Собеседники агентства объяснили "большой разлет обломков" столкновением самолета с водой. Приоритетной версией крушения лайнера в комиссии по расследованию авиакатастрофы называли "техническую неисправность".

Аналогичное предположние сделал и источник РИА Новости в спецслужбах: версия теракта при расследовании крушения Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная.

По его словам, "самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись". "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", — сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", — добавил он.

Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", — подчеркнул он.

Авиационные эксперты, однако, указывают на то, что самолеты очень редко падают при взлете, тем более такого класса, как Ту-154. Майор российских ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью "Коммерсанту" заявил, что большой разлет обломков свидетельствует, что самолет развалился в воздухе. В связи с этим он допустил взрыв на его борту. Бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев в комментарии для РИА "Новости" заявил о возможном захвате Ту-154. По его мнению, только подобная экстремальная ситуация могла помешать экипажу самолета передать сигнал бедствия на землю.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды". Согласно последним данным, выживших в результате ЧП нет. На месте продолжают работать спасатели.

В России понедельник, 26 декабря, об объявлен днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.