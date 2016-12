На 54-м году жизни умер британский певец, бывший солист группы «Wham!» Джордж Майкл.

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует»,— приводит Би-би-си слова агента по рекламе артиста.

Отмечается, что господин Майкл умер у себя дома. На данный момент официальная причина смерти не установлена, при этом издание Billboardсообщает, что певец умер из-за сердечной недостаточности. По словам представителей полиции, «подозрительных обстоятельств» не было.

Британский певец Элтон Джон, исполнивший вместе с Джорджем Майклом песню «Don"t let the sun go down on me», сообщил, что скорбит в связи со смертью друга. «Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга — самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами»,— написал певец у себя в Instagram. Также соболезнования выразили музыканты Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс.