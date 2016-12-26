Мужчина разговаривал по телефону с женой, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность таджикского лидера во время визита в Индию.

В Индии власти возбудили уголовное дело в отношении полицейского Канвара Пала за халатность в обеспечении безопасности президента Таджикистана Эмомали Рахмона во время его недавнего визита в эту страну.

Как сообщают индийские СМИ, 17 декабря констебль Канвар Пал наряду со своими сослуживцами охранял трассу, по которой должен был проследовать Эмомали Рахмон, который прибывал в этот день с госвизитом в Нью Дели.

В 9:15 его застали за телефонным разговором со своей женой, а самолет с таджикским лидером на борту должен был приземлиться в аэропорту столицы Индии в 10:30 по местному времени.

По данным СМИ, индийские власти заметили, что Кансар Пал разговаривает по телефону, как выяснилось позже – со своей женой. «Мы сразу же остановили его», - сообщает источник в полиции Индии, добавив, что в отношении констебля сразу было начато расследование.

Эмомали Рахмон на переговорах со своим индийским коллегой Пранабом Кумаром Мукерджи Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон прибыл в Индию с государственным визитом 17 декабря. В Нью-Дели Эмомали Рахмон провел переговоры со своим индийским коллегой Пранабом Кумаром Мукерджи, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем верхней палаты парламента этой страны Мухаммадом Хамидом Ансори.

На переговорах были обсуждены вопросы нынешнего состояния и перспективы развития межгосударственных отношений Таджикистана и Индии.