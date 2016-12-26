Найдены тела 12 погибших в катастрофе Ту-154 и обломки самолета на дне Черного моря

Водолазы нашли на дне Черного моря обломки, которые, вероятно, принадлежат разбившемуся Ту-154. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Часть фрагментов уже поднята на поверхность, добавил собеседник агентства. Он заметил, что обломки находились на глубине 25 метров и были разбросаны на полосе протяженностью 400 метров.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что сонар одного из кораблей зафиксировал в полутора километрах от берега объект, схожий по очертаниям с фюзеляжем самолета. Отмечается, что объект глубоко погружен в ил.

ФСБ заявила об отсутствии признаков теракта на борту Ту-154

Между тем, Федеральная служба безопасности не выявила признаков теракта или диверсии на борту Ту-154, разбившегося в Черном море.

Среди основных версий рассматриваются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

В ведомстве также добавили, что Ту-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения, а также пиротехнических средств.

Сообщается, что были найдены очевидцы падения лайнера, а также изъята запись видеорегистратора, «с которой работают члены следственной группы». Что именно запечатлено на записи, в ФСБ не уточнили.

Во время дозаправки в Адлере, добавили в ведомстве, самолет охранялся сотрудниками погранслужбы и военнослужащими Минобороны.

В Москве началась процедура опознания тел погибших

В Москве началась процедура опознания тел погибших в катастрофе Ту-154, упавшего накануне в Черное море. Об этом РБК стало известно из разговора с пресс-секретарем ансамбля имени Александрова Валентиной Максимовой. «Я на опознании», — сказала она.



Как ранее сообщили в Минобороны, всего с начала поисковой операции удалось найти 11 тел погибших и 154 фрагмента лайнера. Утром в понедельник, 26 декабря, самолет Ил-76 доставил в Москву обнаруженные на месте аварии 10 тел и 86 фрагментов погибших.



На сайте военного ведомства отмечается, что специалисты уже приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.

Военный Ту-154 потерпел крушение в ночь на 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Адлера в направлении Сирии. На борту находился ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Бортовые самописцы самолета до сих пор не обнаружены, предполагается, что их удастся найти в киле лайнера, опустившемся на дно. На военных самолетах «черные ящики» не оборудованы радиомаяками.

В качестве основных версий авиакатастрофы рассматривают ошибку пилотов или техническую неисправность. При этом экипаж не докладывал ни о каких неполадках или трудностях до обрыва связи.

26 декабря объявлен в России днем траура по погибшим.