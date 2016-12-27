Таджикские геологи разработали технологию получения глинозема из мусковитовых руд месторождения Курговад. Данное месторождение расположено в Дарвазском районе на западе Памира.

По словам председателя комитета нижней палаты парламента РТ по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации Садриддина Шарипова, в целях получения исходного сырья для производства алюминия из руд месторождения Курговад проведены исследования специалистами Главного управления геологии при правительстве Таджикистана.

«В результате, из этих руд получен оксид алюминия и разработана технологическая схема выделения алюминия”, - отметил Шарипов в понедельник на открытых парламентских обсуждениях.

В целом, подчеркнул он, поиски алюминесодержащих руд осуществлялись в трех различных площадях Дарвазкого района – Бодомдара, Зонг, Курговад. Установлено, что среди них перспективным является Курговад. Предварительные запасы оксида алюминия здесь составляют более 150 млн. тонн.

Шарипов считает, что мировые цены на глинозем в будущем будут подниматься. Он подчеркнул, что около 90% высококачественного боксита (сырье для получения глинозема) сегодня добывается в таких странах, как Австралия, Гвинея, Бразилия, Ямайка, Суринам и Гайана, и доставка сырья оттуда сопряжена с трудностями.

«Поэтому, нам нужно находить и добывать алюминесодержащюю руду у себя в республике”, - заключил таджикский депутат.