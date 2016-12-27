В Актобе осудили предпринимателя и общественника Саната Досова за критику в отношении Владимира Путина, сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По материалам дела 46 летний Санат Досов, известный в Актобе предприниматель и общественник на своей личной странице в социальной сети Фейсбук разжигал социальную рознь.

Санат Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года. Кроме того он являлся председателем общественного объединения «Ихтияр», которое работало с мусульманами.

На своей странице в Фейсбук Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сотрудники департамента КНБ усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК.

Приговором суда Санат Досов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат осужденного, несогласный с приговором намерен обжаловать его. Ссылаясь на слова правозащитника Евгения Жовтиса, он утверждает, что в деяниях подсудимого нет криминала.

Сам Санат Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.