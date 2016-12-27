Система записи граждан по вопросам получения гражданства РФ, получения заграничных паспортов и другим консульским вопросам будет пересмотрена: теперь запись будет вестись в он-лайн режиме, заявил исполняющий обязанности консула России в Таджикистане Олег Жуков в ходе итоговой пресс-конференции посольства РФ в РТ сегодня, 27 декабря.

На сегодняшний день запись граждан по консульским вопросам ведется по телефону.

«Я не говорю, что эта система совершенна, нам поступают жалобы на то, что телефоны не отвечают. Однако, это не так, телефоны работают, но из-за большого количества обращений по указанным номерам трудно дозвониться. По нашим данным на каждое место в очереди приходится 15-20 человек», - сказал Жуков.

Он отметил, что до 2015 года при консульском отделе действовал терминал, который выдавал талоны, позволяющие проходить в отдел. Однако вскоре вокруг этой системы сложилась преступная схема.

«Были силы, которые стали продавать талоны из терминалов, мы вызывали милицию, но эти меры носили временный эффект. После чего мы приняли решение отказаться от этой схемы и ввели запись граждан по определенным дням. Дипломаты после работы сами составляли списки, но желающих было много, ресурсов не хватало. Таким образом, появилась очередь на 13 месяцев вперед, что вызвало недовольство в Москве. После чего было принято решение вести запись по телефону», - сказал Жуков.

В 2016 году по различным вопросам в консульский отдел обратилось 9 тысяч человек. Из них по вопросам получения российского гражданства – 1,5 тысячи, получения временного проживания в РФ – 2,5 тысячи, заграничного паспорта – 2,5 тысячи и др.

«Если рассчитать это количество обращений по рабочим дням и часам, то в час наши сотрудники принимали 4-5 человек. При этом хочу отметить, что многие граждане не уделяют достаточно внимания заполнению документов, только 2-3% из всех документов к нам поступают без ошибок», - отметил Жуков.