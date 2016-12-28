«Не знаешь, на Новый год снег-то будет?» – это самый популярный вопрос предпраздничной недели. И чем меньше дней остаётся до 31-го, тем чаще он звучит. Особенно – в Центральной Азии, где погода даже в Новый год не всегда зимняя. А так хочется вот этого всего: в доме пахнет жареным мясом, горит ёлка, а за окном падают крупные-крупные хлопья, дети катаются с горки, и под ногами прохожих скрипит белый снег, а не хлюпает грязно-серая жижа.

«Открытая Азия онлайн» специально для вас промониторила прогноз погоды в столицах региона, чтобы ответить на этот волнительный вопрос: будет ли снег на Новый год? А заодно узнала, когда у нас такое уже было.

Узбекистан

Центр гидрометеорологической службы республики сообщает, что на этой неделе в большинстве областей ожидается такая погода: переменная облачность, без осадков, лишь 29 декабря кое-где дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28-29 декабря местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью до 5 градусов, местами до 2 мороза, днём до +10.



В Ташкенте 31 декабря утром будет облачно, +2, днём небо разъяснится, а воздух прогреется до 15 тепла. К полуночи, когда нужно идти запускать фейерверки, будет +2.

Днём 1 января 2017 года будет пасмурно и +12, к вечеру похолодает на четыре градуса и, возможно, покапает.



Обычно на Новый год в Узбекистане снега не бывает.

Самыми теплыми, по данным gazeta.uz, были новогодние праздники с 2009 на 2010 год, когда дневная температура 31 декабря и 1 января составила +18,+19 градусов. А самая низкая температура в новогоднюю ночь – 21 мороза – была зафиксирована аж в 1929 году.



Но за последние 50 лет такой низкой температуры в столице Узбекистана не наблюдалось. Зато одной из самых снежных была новогодняя ночь 1991 года. Тогда 31 декабря снежный покров еще отсутствовал, а утром 1 января вся земля была покрыта снегом толщиной от 10 до 20 см.



Последний раз со снегом узбекистанцы встречали новый год в 2007-м. Снег начался в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января. Это был самый снежный праздник за последние 10 лет.

Снег в Ташкенте зимой 2010-го. fergana.info

Таджикистан

Для столицы республики – Душанбе, который находится в субтропической внутриконтинентальной климатической зоне, где средняя температура в декабре – плюс 4 градуса, снег – всегда событие. Если он случается, об этом даже пишут в новостях. Так было, например, в декабре 2015-го. Кадры, на которых видно, как крупные хлопья укутывают на город, с удовольствием рассматривали как в соседней стране, так и в самом Таджикистане.

Но в этом году погода в Центральной Азии не совсем обычная. Похолодание и снегопады пришли в регион ещё в ноябре. Тогда снегом завалило даже Душанбе. Затем заморозки повторились 10 декабря. Но, конечно, до Нового года снег не пролежал.



Обычно местные жители встречают праздник в лёгкой демисезонной одежде.

В 2015-м воздух в декабре прогревался до +18 градусов. Было жарко и от дискуссий (они идут с 2010 года) и в социальных сетях, и даже на государственном уровне о том, стоит ли вообще праздновать Новый год. Противники праздника приводили много аргументов и особенно часто апеллировали к тому, что в стране кризис. А Министерство образования Таджикистана даже рекомендовало всем учебным заведениям отказаться от ёлок и утренников. Забвению были преданы и "чужеродные деды морозы".



Но, к счастью, таджикистанцы одумались и не стали отказываться от праздника. В 2016-м снега нет, но хоть Дед Мороз есть. Его можно встретить то тут, то там на сухих улицах Душанбе.



Что касается 31-го декабря, то, по прогнозам Агентства по гидрометеорологии, в столице утром будет мрачновато – облачно, днём солнечно, +13 градусов. Праздничная ночь тоже будет тёплой (+8) и дождливой. Так что придётся, видимо, предпочесть походу на улицу просмотр «голубого огонька».



В первый день 2017 года продолжит временами накрапывать, но будет так же тепло.

Дед Мороз в солнечном Душанбе. Фото: Галима Фахсутдинова для Informburo.kz

Туркменистан

Температура воздуха зимой в Туркменистане в среднем +6°C. Но всё же главная черта этого сезона в республике – изменчивость погоды. Сегодня может быть 16 тепла, завтра – минус 5. Но морозы, как правило, стоят недолго и быстро сменяются оттепелью, которая «съедает» непрочный снежный покров. В среднем на территории Туркменистана за год 230–270 дней не бывает холодно, и всего десять-двадцать дней являются снежными.

Но бывают и исключения. Аномальной для туркменов была зима 2007–2008 года. Или в 2014-м. Тогда и снега было – две нормы, и температура опускалась до минус 16, что в здешних краях вообще – лютый мороз. Хотя метеорологи и пожилые люди вспоминают, что ещё лет 40 назад снег, морозная погода, зимние узоры на стеклах не были для Туркменистана таким уж редким явлением в Новый год.



Но не в этот раз. 31-го днём в столице республики Ашхабаде пасмурно и плюс 16, непосредственно в новогоднюю ночь – плюс 10. Днём 1 января на два градуса теплее и солнечно.

Зима в Ашхабаде. Фото: dntours-business.com

Кыргызстан

В столице республики Бишкеке в последний день 2016-го будет +3. К полуночи похолодает до -3.

Первого в 2017-м станет даже ещё теплее, чем накануне – плюс 5. Снега и температурных рекордов тоже не обещают.



Норма для этого времени в Кыргызстане – минус 5 градусов.



Температурные рекорды новогодней ночи были зафиксированы в 1954-м и 2001 годах: –25,5 и +14,3 градуса соответственно.



Правда, как уже было сказано, погода в регионе в уходящем году уже удивляла. В конце ноября Бишкек, как и многие города в ЦА,завалило снегом.

Главная ёлка Кыргызстана в 2015 году. Фото: catoday.org

По данным «Кыргызгидромета», на 23 ноября рекордсмен по высоте снежного покрова – перевал Тоо-Ашуу (121-136 км), 75 (!) см, при средней многолетней норме 57. В Бишкеке – 21 см. Норма – 2 см. В Ала-Арче выпал снег толщиной 23 см при норме 10. А 25 декабря снова прошёл хороший снег. На том же перевале Тео-Ашуу (Жайылский район, Чуйская область) местами высота снежного покрова составила полтора метра (162 см). Но до Нового года он вряд ли долежит. Снова теплеет.

Казахстан

Погода в этой республике гораздо разнообразнее, чем в других центральноазиатских. На севере страны обычно настоящая зима с сугробами, морозами и узорами на окнах. Там к праздникам возводят ледовые городки и совершенно за них спокойны.



«Казгидромет» прогнозирует, что в предстоящие три дня в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и похолодание. Так что норма по снегу будет выполнена, и пролежит он долго.



В Астане 31 декабря обещают подходящую погоду – минус 5 (хотя это намного выше нормы, обычно в такое время в столице Казахстана уже хорошо за 20 мороза, а то и ниже). Снег будет идти весь день и в праздничную ночь.

В Алматы с зимним антуражем сложнее. Жители мегаполиса всё время надеются, что соответствующая погода хотя бы в новогоднюю ночь придёт к ним с остальной части республики. Но, как правило, ожидания не оправдываются.

Ледовый городок в Астане. Фото: nur.kz

В Алматы стрелка термометра падала ниже всего в январе 1900 года – минус 35 мороза. Для мегаполиса с его влажностью это все равно что –50 градусов для Сибири. Но и самая теплая зима была – январским днём 1940 года воздух прогрелся до 17 градусов тепла. В период с 1914 по 2010-й алматинцы 18 раз отмечали Новый год без снега. Несколько раз первый снег выпадал прямо в праздничную ночь.



В этот раз его обещают с 30-е на 31-е декабря. А в последний день 2016-го в городе будет просто облачно и +2.

Днём 1 января уже ясно и полный ноль.



Если прогнозы сбудутся, то по большей части в регионе не будет настоящей новогодней погоды в праздничную ночь. Но она всё-таки волшебная, и чудеса случаются. Возможно, и погода переменится.

А утро нового года будет встречать астанчан морозом и солнцем.