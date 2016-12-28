Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки исламистов со стороны возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции.

Как сообщает агентство Reuters, турецкий лидер обвинил коалицию в невыполнении обязательств по борьбе с экстремистскими группировками на Ближнем Востоке, в число которых входит организация "Исламское государство". По словам Эрдогана, Турция располагает фотографиями и видеозаписями, подтверждающими помощь исламистам со стороны коалиции.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию против сил "Исламского государства". Армия Турции, кроме прочего, воюет на севере Сирии с курдскими группировками.