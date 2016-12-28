С 14 декабря в республике вновь увеличена подача «света» ещё на один час, сообщает «Барки точик». Жители регионов говорят, что подачу электроэнергии и правда увеличили, но постоянные аварии на линиях не дают толком это почувствовать.

Девятого ноября энергохолдинг заявил, что подача электроэнергии в сельской местности, где с октября и введен энерголимит, увеличена на 3 часа благодаря запуску второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2. Три дня спустя после запуска теплоэлектроцентрали, 12 декабря, подача электроэнергии была увеличена еще на час. Таким образом, на сегодня подача электроэнергии населению регионов увеличена уже на 5 часов.

Теперь «свет», по данным «БТ», в дома жителей регионов страны поступает по 12 часов в сутки - утром с 5:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 22:00.

В «Барки точик» отметили, что в связи с тем, что 22 декабря все телеканалы страны в первой половине дня в прямом эфире будут транслировать очередное послание президента Эмомали Рахмона парламенту Таджикистана, электроэнергия по всей стране будет в этот день подаваться с 6 часов утра до 14 часов дня. «Далее - по лимиту», - отметили в энергохолдинге.

«Барки точик» призывает население бережно использовать электроэнергию и своевременно вносить плату за её использование.

По вопросам нарушения энергоснабжения или аварий можно обращаться в госэнергохолдинг по следующим телефонам доверия: 235-86-74, 235-86-84, 610-60-50.

В Бохтаре чувствуют смягчение лимита

Сокращение лимита на электроэнергию происходит в осенне-зимний сезон впервые. И, конечно, это решение было встречено с большим воодушевлением.

Саври Маъруфзода, жительница кишлака Иттифок джамоата Заргар Бохтарского района, рассказывает, что уже несколько дней как у них улучшилась подача электроэнергии. По ее словам, свет есть утром с 5 до 11 часов, вечером - с 17 до 22 часов.

- Знаете, в сельской местности в основном электричество используют только для освещения и телевизора, - говорит она. – При приготовлении пищи мы пользуемся печками или газом. А вот для детей стало удобно, они спокойно могут готовить уроки при свете.

Другой житель Бохтарского района, Ахлиддин - житель джамоата Мехнатобод, говорит, что сейчас свет дают с 17 до 22 часов, а вот по утрам его почему-то нет уже второй день (14 - 15 декабря. - ред.). «Может, это из-за аварии, но нам об этом не сообщают», - отмечает он.

Другие жители района также отметили смягчение энерголимита. Правда, они жалуются, что во время аварий или внеплановых отключений никак не могут дозвониться до дежурного электросетей своего района.

Asia-Plus

В Кулябе лимит так и не увеличили

Сокращение ограничения энергоподачи почувствовали не везде. Некоторые жители регионов жалуются, что, несмотря на объявленные послабления, свет в их домах как отключали, так и отключают. Но уже под предлогом профилактики или со ссылкой на очередную аварию. Причем происходит это чуть ли не ежедневно.

Сафарали Яхшиев – житель махалли Нонбои Боло города Куляба – говорит, что у них с подачей электроэнергии ничего не изменилось.

- Вроде добавили, говорят, но операторы горсвета разными путями нам, населению нашей махалли, свет не дают. Или вроде как аварии у них, или на полчаса раньше времени выключат, или на полчаса позже включат, - говорит он. - А неделю назад мы вообще двое суток без света были из-за какой-то аварии.

- Как было у нас 7 часов в сутки, так и осталось, - подтверждает слова Яхшиева Тагоймурод Пиров, житель махалли Тудакавш города Куляба. - Почему нашу проблему работники горсвета не могут решить, или не хотят?!

- В нашей махалле - Кишлоки Тиллои - лимит на свет не соблюдают, - рассказывает местный житель Сайдали Курбанов. - Почему в городе больше проблем со светом, чем в кишлаках? Нам так и не увеличили подачу света, как другим. А недавно из-за аварии трансформатора почти месяц не было света!

Пулод Хафизов, зампред города Куляба, отвечает:

- Да, проблемы есть - аварии на электролиниях, нагрузки трансформаторов, негодные столбы ЛЭП, частые аварии у нас. Поэтому население и не получает положенные часы, - говорит он. – Кроме этого, большинство населения должно горсвету. На сегодня общая задолженность у нас - 95 миллионов сомони, из них 82 миллиона – это долги населения.

В Восе постоянные аварии

Саймумин Тугаев, житель кишлака Навобод джамоата Тугарак Восейского района, говорит, что после 9 ноября району начали давать по 11 часов света в сутки. «Но часто из-за аварий мы этого не чувствуем», - отмечает он.

- По правилам, если произошла авария и света нет, скажем, 2-3 часа, то после устранения поломки должны нам эти 2-3 часа дать, но нам ничего не дают, - говорит Тугаев.

Мирзо Одинаев, начальник электрических сетей Восейского района, жалуется на частые аварии.

- Мы в этом году вынуждены были поменять 300 (!) столбов линии электропередачи, - говорит он.

По словам начальника ООО «Кулябские электрические сети» Давлатназара Холова, в этом году серьезно увеличилось количество аварий на электролиниях Фархорского района и района Хамадони.

По его словам, более 90% столбов электролиний в Кулябском регионе были установлены еще в 50–60-х годах прошлого века.

Asia-Plus

- До распада Союза, например, каждый район региона по отдельности каждый год менял по 500 столбов, у которых истекал срок пользования. Тогда их эксплуатировали не более чем по 15-20 лет, - говорит Холов. – С начала 90-х и до 2005 года из-за отсутствия финансов ни один столб в регионе не менялся. Сейчас мы их понемногу меняем. На сегодня в целом общая протяженность дорог и улиц, где негодные столбы, - 6 тысяч 651 километр.

Но нередко виновниками аварий становятся и сами люди.

- Мы информировали людей, чтобы они не сажали деревья под высоковольтными линиями, но они все равно сажают, потом они вырастают и становятся источниками аварий, - отметил специалист.

В Согде никто не жалуется

А как обстоят дела в Согдийской области?

Корреспондент «АП» связался по телефону с жителями ряда городов и районов.

Забегая вперед, отметим, что результаты телефонного опроса положительные, как в сельской, так и в городской местности.

«Лампочка Ильича» не гаснет в областном центре - городе Худжанде, а также в райцентре Айнинского района и в городе Гулистон (там расположена Кайраккумская ГЭС). В городе Бустон, как сообщили жители, энерголимит остался без изменений, то есть здесь электроэнергия подается, как и раньше, 18 часов сутки – с 5 утра до 23:00.

Значительно улучшилась подача электричества в городе Исфаре. Если ранее жители города получали электроэнергию с 5 до 8 утра и с 18:00 до 22:00, то сейчас свет подают с 5 часов утра и до 22:00.

В джамоатах Исфары жители тоже отмечают, что подачу электроэнергии увеличили на 4 часа. Так, житель джамоата Ворух Голиб Урунов сказал по телефону, что если ранее свет подавали с 5 до 8 утра и вечером с 18:00 до 21:00, то сейчас жители могут пользоваться электричеством с 5 до 11:00 в утренние часы и вечером с 16:00 до 22:00.

В Спитаменском и Джаббор-Расуловском районах и городе Истаравшане вместо прежних 7-8 часов электричество стали давать 12 часов в сутки. А жители города Истаравшана также имеют возможность пользоваться электроэнергией в обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00.

Житель джамоата Урметан Айнинского района Тулхибой Джуракулов отметил, что если ранее электроэнергию подавали 6 часов в сутки, то сейчас ограничение сократили, и свет местные жители получают по 9 часов. Это, конечно, не 12 обещанных часов, но местные рады и этому.

Жители джамоата Колхозчиён города Пенджикента ранее получали свет 6 – максимум 7 часов, сейчас они пользуются электричеством от 8 до 9 часов в сутки. Тоже не 12 часов. К тому же, по словам местных жителей, здесь нет единого графика подачи электроэнергии.

Про Муминабад забыли?

В Таджикистане чем дальше находится регион, поселение, тем меньше света до него доходит. Муминабадский район.

Пайрав Ализода, житель кишлака Туто, отмечает, что, несмотря на обещанное увеличение подачи электроэнергии, им в сутки свет дают всего 6-7 часов. «Свои проблемы решаем фонариками, свечами, дровами, тапаками и другими способами», - говорит он.

- Я работаю по найму, и ежедневно хожу на мардикорбозор города, домой возвращаюсь поздно, в 6 часов. В это время света еще нет. Дают его не раньше 7 и до 10 часов. Утром тоже всего 3 часа есть свет, и всё, - рассказал Абдугаффор Самадов, житель кишлака Боги Хабиб джамоата Балхоби.

Дальние кишлаки района света получают и того меньше.

- Ответственные лица райсвета считают наши кишлачные проблемы со светом второстепенными, - говорят местные жители. - Нам дают его меньше всех, да и аварии устраняют позже и дольше, чем у других.

М. Сатторов, односельчан Абдугаффора, говорит, что у него в доме свет бывает не больше 6-7 часов в сутки, «и никаких компенсаций за его отсутствие во время аварий нет».

Анварби Мирзоева подтверждает слова мужчины: «Свет есть, но не по нормам».