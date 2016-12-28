Президент сегодня посетил горнолыжный курорт «Сафед-Дара». Он открыл здесь новые объекты, в том числе одну из современных канатных дорог в Центральной Азии, протяженностью в 2 км.

Строительство канатной дороги началось весной этого года, подрядчиком выбрана австрийская компания с мировым именем «Doppelmayr». Канатная дорога гондольного типа – на ней есть 32 кабины вместимостью 8 человек в каждой.

Пресс-служба главы государства отмечает, что все открытые Эмомали Рахмоном объекты по зимним видам спорта не имеют аналогов в Таджикистане.

«Сафед-Дара» расположена на территории 60 гектаров и имеет возможность принимать одновременно свыше 1 тыс. гостей.

С этого года здесь начал функционировать каток с параметром 20/40 метров, построенный под руководством российской компании «Техно Форст».

Кроме этих объектов появились крытый бассейн, тренажерный зал, СПА-салон, сцена, спортивная и детская площадки, ресторан, столовая, малый кинозал, 2 конференц-зала, магазины, а также ярмарочная зона «Афсонаи Сафед-Дара» (Сказка «Сафед-Дары»), где представлены кафе быстрого приготовления и небольшие магазины.

Президент выразил признательность отечественным предпринимателям за восстановление и капитальную реконструкцию вышеназванного центра и поручил соответствующим структурам принять действенные меры по привлечению туристов в «Сафед Дару».

Горнолыжный курорт расположен в поселке Такоб Варзобского района, примерно в 70 км от Душанбе. Он был сдан в эксплуатацию в 1976 году.