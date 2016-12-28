В результате дорожно-транспортного происшествия в Аште погибли трое членов одной семьи.

На территории кишлака Ошоба 27-летний водитель автомашины марки «Мерседес Бенц», не справившись с управлением машины, совершил лобовое столкновение с автомашиной такой же марки под управлением 21-летнего местного жителя, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

В результате ДТП на месте погибли 21-летний водитель, его 58 и 56-летние родители. Еще двое пассажиров автомашины погибшего водителя – 20-летний мужчина и 4-летний мальчик, а также виновник ДТП и его 24-летний пассажир были госпитализированы.