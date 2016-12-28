Очередное заседание Совета Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) состоялось 26 декабря в Министерстве финансов Республики Таджикистан. На заседании были обсуждены и приняты – дорожная карта по осуществлению нового стандарта ИПДО по бенефициарному праву и политика открытости/доступности данных.

Заседание открыла заместитель министра финансов Таджикистана, председатель Совета ИПДО Мехринамо Джонмамадова, которая отметила, что дорожная карта по бенефициарному праву была подготовлена экспертом Рафикой Мусаевой и была утверждена Международным секретариатом ИПДО.

В ходе выступления и представления дорожной карты по бенефициарному праву Рафика Мусаева отметила, что прозрачность доходов правительства от добывающего сектора является важным для подотчетности, но это мало говорит о том, кто владеет нефтяными, газовыми и горнодобывающими компаниями и в конечном итоге получает прибыль от их деятельности.

«Личность бенефициаров, которые получили разрешение на добычу, часто неизвестна и скрыта за сетью неподотчетных юридических лиц. Эта проблема затрагивает другие сектора, часто является питательной средой для коррупции и уклонения от уплаты налогов», - сказала она.

В соответствии с этим стандартом, все внедряющие страны должны гарантировать раскрытие данных к 2020 году, а юридические лица обеспечить раскрытие личности своих бенефициаров. Кроме этого, должны быть идентифицированы все политически значимые лица, которые являются бенефициарами.

Было отмечено, что дорожная карта так же включает в себя все работы, направленные на устранение любых препятствий для раскрытия бенефициарного права, в том числе предусмотрено проведение правового анализа и в необходимых случаях внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты. Кроме этого, предусматривается интегрирование понятия бенефициарного права в государственные правовые инструменты.

Как отметил технический специалист Национального секретариата ИПДО Таджикистана Джахонгир Нигматов, реализация дорожной карты предусмотрена на 3 года, и за это время по 12 пунктам предусмотрена очень большая работа, в которую будут вовлечены все стороны.

Кроме дорожной карты по бенефициарному праву, члены Совета ИПДО утвердили и политику открытости и доступности данных

Таджикистан стал кандидатом в последователи ИПДО в феврале 2013 года, а первый отчет по горнорудной отрасли был выпущен в 2015 году, который охватывал сферу за 2014 год. Осенью 2016 года начался процесс подготовки ко второму отчету ИПДО.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей имеет прочную, но гибкую методологию, известную как стандарт ИПДО, который гарантирует соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих ИПДО. Это всемирный стандарт, который способствует обеспечению прозрачности доходов на местном уровне.