Россия и Турция согласовали план прекращения огня, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомленные источники, пишет «Медуза».

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии должно стать прекращение огня на всей территории страны.

В качестве возможной площадки для согласования деталей перемирия называлась Астана. США не будут участвовать в переговорах, но Вашингтон поддержал попытки согласовать условия перемирия.

Ранее режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре 2016 года. Вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.