На прошлой неделе «кусок» ГЖК оторвался и упал с высоты 12-го этажа, пробив потолок редакции на первом этаже. Была комиссия, посмотрели. Причиной назвали прогнившие металлические конструкции, которые не удержали бетонную плиту. Недосмотрели. Я задумался, а что еще прогнило у нас в стране? Где-то незаметно гниет и вот также неожиданно может упасть на наши головы…

…Может, это километры высоковольтных линий, которые тянули лет 30 назад? Ну а некоторые, может, и раньше. Служат они, говорят, лет 40. Может, имеет смысл посчитать, сколько у нас километров, когда их тянули и когда их надо обновлять? Тем более если мы собираемся через три года пустить по ним еще и рогунское электричество. Новое электричество в старой сети?! Хм, точно на голову свалится.

…Может, это водопроводные сети городов страны, канализация? Магистрали, насосные станции, очистные сооружения? А может, сельский водопровод? Ударные стройки социализма ведь в свое время позволили покрыть водопроводной сетью часть кишлаков, это тоже минимум 25 лет назад было построено, если не еще раньше. А трубы требуют ухода, трубы надо менять. Да, мы уже официально согласились, что сельское водоснабжение у нас приходит в упадок, и просим под них денег, но надо же что-то делать, ну чтобы не терять и дальше. Или подождем, когда сгниет полностью?

…Может, промышленность? По-моему,и она упала уже, потому что это та самая страна, в которой была сформирована индуст­риально-аграрная экономика, где удельный вес промышленности в общественном продукте превышал 54%, а в произведенном националь­ном доходе составлял 35% (1985г.). Сегодня нет общественного продукта, есть ВВП, где доля промышленности в 2016 году - 14,9%, и это еще включая энергетику. Да, уже упала, не поднять…

…Может, сельское хозяйство? Со школы помним текст «Точикистон хар сол кариб як миллион тонна пахта истехсол мекунад». А теперь? Натягиваем чуть больше трети от «кариб як миллион». Произошла диверсификация? Стали сеять много других культур? Да? Неужели на все оставшиеся две трети? Нет, тоже прогнило; кажется, упало уже. Тексты в учебниках пора менять на «кариб чорсад тонна» или просто «пахта истехсол мекунад», а сколько - не указывать.

…Может, транспорт? Сядьте в 22-ю маршрутку с Пединститута в Душанбе и поучаствуйте в гонках на выживание по столице: хамство, безалаберность, опасно для жизни! Шофёры всей страны за сомони, а где-то за пятьдесят дирамов, гоняют, рискуют и своей жизнью, и жизнью набившихся в старенькую «Газель» пассажиров. Сядьте в такси до Худжанда. Ушлые, никем не регулируемые таксисты сначала, крича и ругаясь, выдергивают нас из толпы, а потом в день умудряются по два раза съездить по сложной горной дороге туда и обратно. И только доезжая, с облегчением вздыхаешь: жив-здоров, повезло, что шофер не напоролся на другого усталого или не повстречал камень с горы на платной трассе. Самолеты? Во всем мире если багаж где-то задержался в пути, то его доставляют на дом пассажиру, потому что пассажир уж точно не виноват. У нас - надо сто раз звонить, а потом приехать и с боем забирать свой багаж в толпе таких же горемык. Отменили рейс? Не сообщили? Привычная практика, поэтому мы и боимся вставать в линию в аэропортах, поэтому мы толпимся у входа в самолет: мы боимся, что наше место окажется занятым… Нет, упал транспорт.

…Может, разрушительные процессы идут в самом обществе - когда-то трудолюбивом, открытом и радушном? Обществе, в котором дети растут в неполноценных семьях? Видят родителей раз в два года, а то и в три года, когда те возвращаются из негостеприимной, но денежной России. Каким растет оно, новое поколение? В селах подростки ждут 18-летия, чтобы уехать в Россию, приехать с деньгами, жениться, уехать - приехать и купить шифер для своего дома, уехать – приехать и оставить народившимся детям деньги на еду и жизнь. И так далее - школа, университет, довести до 18 лет детей и уже поменяться с сыном или дочерью местами. Упадет оно нам на голову? Может, уже упало, потому что мы становимся нацией сезонных рабочих…

Я не знаю, что может упасть следующим. Я люблю свою страну и очень хочу жить, не задирая голову вверх, но гниет же, и неизвестно где, неизвестно когда упадет. Ну а пока… Пока я просто не хожу рядом с ГЖК, там я точно знаю, что может упасть…