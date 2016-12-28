Двухдневное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном завершилось 28 декабря в Душанбе. Стороны придали особое значение развитию равноправных, взаимовыгодных отношений.

Заседание Межправкомиссии прошло под председательством первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлатали Саида и заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова, сообщает департамент информации МИД РТ.

«Результаты прошедшего заседания наглядно продемонстрировали то огромное значение, которое стороны придают развитию равноправных и взаимовыгодных отношений между двумя странами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таджикско-узбекские отношения всегда отличались большим стремлением к укреплению и расширению исторически сложившихся отношений дружбы, основанных на добрососедских чувствах взаимной поддержки и братской помощи.

Обе стороны имеют большие планы по дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического характера, развитию культурного и межнационального диалога.

Заседание Комиссии прошло в конструктивном ключе, в духе взаимного уважения и взаимопонимания. В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения.

Были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с наращиванием торгово-экономического оборота. Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУ в будущем году в Ташкенте.

Отметим, что делегация Узбекистана прибыла в Душанбе 27 декабря. Гостей из Узбекистана принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который передал послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с приглашением посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.

Эмомали Рахмон назвал визит узбекской делегации важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей, сообщает пресс-служба главы государства.