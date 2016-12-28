В прошлый раз мы рассказывали о том, что делать в случае, когда кредитный договор утерян, сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы обсудим то, какие меры необходимо предпринять в случае если вы забыли ПИН -код своей карты.

В первую очередь, давайте разберем дословно, что такое ПИН-код – Персональный Идентификационный Номер вашей карты, который известен только Вам. ПИН-код делает возможным использование средств карты безопасным и надежным. Как правило, это четырехзначный набор цифр, и при выдаче конверта с ПИН-кодом, сотрудник Банка обязательно должен предупредить пользователя – не оглашать ПИН-код третьим лицам.

Причины восстановления ПИН-кода могут быть самыми разными. Например, если у человека есть две или три банковские карточки разных банкоматов, то вполне вероятно, что ПИН-код может быть перепутан, либо же, забыт вовсе.

Как восстановить ПИН код банковской карты?

Попытайтесь все же вспомнить, какой пароль был, банкомат после, как правило, дает две попытки ввода пароля. В случае, если после второй попытки ПИН код вы не вспомнили и ввели неверно, то третий раз вводить ничего не нужно - карта автоматически блокируется. Для выдачи нового ПИН кода Вам необходимо обратиться в отделение Вашего банка с паспортом и картой, написать заявление на смену ПИН кода. В некоторых банках за услугу смены ПИН кода может взиматься определенная комиссия, советуем уточнить сумму заранее. Процесс смены пароля займет от одной недели.

Что необходимо предпринять, чтобы не потерять ПИН код?

- лучшее место хранения Вашего ПИН кода – Ваша память. Постарайтесь все же запомнить свой ПИН код;

- запишите свой ПИН код в свой личный блокнот, которым доступен только вам;

- записывайте ПИН код в заметках мобильного телефона;

- придумайте шифр вашему ПИН коду и напишите его на поверхности карточки, шифр обязательно должен содержать арифметическое действие. Например, ПИН код карты 4532. В таком случае: прибавьте ко всем числам ПИН кода 1 и напишите на карте 5643. Или вычтите 2 2310.

В мире цифр и паролей человеку необходимо быть осторожным и внимательным. Следуя нашим советам, не затрудняйте доступ к своим сбережениям - старайтесь не забывать ПИН код.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.