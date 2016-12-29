Россия, Турция и Иран разрабатывают проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно договоренностям, которые пока находятся в «зачаточном состоянии», Сирия должна превратиться в своего рода федерацию под контролем алавитов — последователей близкого к шиитам религиозного течения, к которому принадлежит нынешний президент Башар Асад, приводит данные британского агентства «Медуза».

Асад сможет остаться у власти до следующих президентских выборов в 2021 году, после чего уступит власть «менее противоречивому алавитскому кандидату». По данным Reuters, идею отстранения действующего президента не поддерживает Иран.

На какие именно зоны влияния предлагается поделить Сирию, агентство не уточняет. Сообщается лишь, что Турция хочет получить контроль над приграничной территорией на севере страны, которая по большей части подконтрольна сирийским курдам, которых Анкара рассматривает как союзников турецкой запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Когда „Исламское государство“ будет уничтожено, Россия может оказать Турции поддержку в Сирии, с тем чтобы покончить с PПК», — заявил Reuters высокопоставленный чиновник правительства Турции.

Целью Ирана, пишет агентство, является сохранение наземного коридора для поставок оружия шиитскому ливанскому движению «Хезболла». Россия рассчитывает, в частности, путем сирийского урегулирования подтвердить свой статус сверхдержавы.

Смещение позиций Москвы и Анкары провоцирует реальная политика, основанная на практических соображениях, а не на идеологии. Россия не хочет погрязнуть в затяжной войне и стремится сохранить целостность Сирии и оставить ее своим союзником. - REUTERS

28 декабря стало известно, что Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии с 29 декабря, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Ранее сообщалось о возможном проведении в январе переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, параллельных переговорам под эгидой ООН.

В сирийском конфликте Россия и Иран поддерживают правительственные силы, оказывая президенту Башару Асаду в том числе и военную поддержку. Турция поддерживает повстанцев, которые с 2011 года воюют с правительственными войсками.

В марте 2016 года сирийские курды объявили о создании на подконтрольном им севере страны федеративного региона. Международное сообщество отказалось признать легитимность этих планов.