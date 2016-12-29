Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 декабря после открытия ряда спортивных и туристических объектов в Горнолыжном комплексе «Сафед-Дара» провел встречу с представителями молодежи и спортсменов страны.

Эмомали Рахмон поздравил молодежь и любителей зимних видов спорта с началом полного функционирования Горнолыжного комплекса «Сафед-Дара» и выразил признательность отечественным предпринимателям и инвесторам за их инициативу, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе своего выступления президент, напомнив о больших туристических возможностях, наличии различных исторических и культурных памятников, редких лечебных, альпинистских и спортивных местностей, подчеркнул, что с целью еще большего развития спорта и туризма правительство страны уделяет особое внимание строительству современной туристической и спортивной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам. В частности, для развития туризма правительство республики намерено создать новый полномочный орган, который напрямую мог бы решать проблемы туризма.

Глава государства поручил ответственным лицам Горнолыжного комплекса «Сафед-Дара», наряду с благоустройством и обеспечением этого комплекса современными условиями спортивного отдыха, создать для спортсменов и туристов высокий уровень обслуживания.

пресс-служба президента РТ 1 /11

В связи с вопросом о приведении коммуникационной инфраструктуры комплекса в соответствие современными нормами, соответствующие государственные органы обязались принять необходимые меры для реконструкции и содержания 14 км автодорог туристической зоны на международном уровне с привлечением грантовых средств.

В завершение Эмомали Рахмон с уверенностью заявил, что вновь созданный комплекс внесет свой достойный вклад в направлении выявления и воспитания спортсменов, занимающихся этим красивым видом спорта, и привлечения туристов и спортсменов различных стран в эту красивую зону.

О туристических возможностях Таджикистана читайте в нашем специальном лонгриде "Туризм в Таджикистан".