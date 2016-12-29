Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, лидер правящей, Народной демократической партии, 5 января будущего года в столичной резиденции правительства проведет заседание пленума НДПТ.

На пленуме, который пройдет с участием руководства партии, глав районов, городов и областей Таджикистана, будут подведены итоги деятельности НДПТ за 2016 год и определены задачи на 2017 год, сообщил «АП» источник в Центральном исполкоме НДПТ.

Основное внимание будет уделено работе с электоратом в вопросах профилактики экстремизма, терроризма, воспитания молодежи в духе патриотизма.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ составляет молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.