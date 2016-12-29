В Лос-Анджелесе умерла актриса Дебби Рейнольдс. У нее случился инсульт, после чего ее доставили в больницу, где врачам не удалось ее спасти. Рейнольдс было 84 года, пишет «Медуза».

Рейнольдс умерла на следующий день после того, как не стало ее дочери Кэрри Фишер.

«Раньше ее называли дочкой Дебби Рейнольдс! Теперь меня называют мамой принцессы Леи!» — говорила Дебби Рейнольдс.

«Она хотела быть с Кэрри», — заявил ее сын Тодд Фишер (англ.яз.). VARIETY

Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Актриса сыграла принцессу Лею в нескольких «Звездных войнах». За несколько дней до смерти она перенесла сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес и была госпитализирована.

Lucasfilm Ltd. / Everett Collection / Vida Press Кэрри Фишер

Дебби Рейнольдс родилась в 1932 году в Техасе. Ее первым большим успехом стал фильм «Поющие под дождем» (1952). Последней экранной работой Рейнольдс стала картина «За канделябрами» (2013) Стивена Содерберга.

В 2015 году Рейнольдс была удостоена награды имени Джина Хершолта американской киноакадемии за гуманитарные заслуги.