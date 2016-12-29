Всему личному составу войсковых частей и соединений, курсантам образовательных учреждений Минобороны Таджикистана, семьям погибших при исполнении воинского долга солдат и офицеров вручены новогодние подарки от имени президента республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Эмомали Рахмона.

Для праздничного стола во всех войсковых частях и соединениях, учебных заведениях президент Таджикистана выделил свыше 80 тонн продуктов питания, в том числе мясо, рис, овощи, фрукты, консервы, макароны, сгущенное молоко, масло, сладости, сообщил «АП» пресс-секретарь оборонного ведомства Таджикистана, полковник Фаридун Махмадалиев.

По словам Махмадалиева, от имени президента свыше 10 тыс. солдатам будут вручены именные новогодние подарки.

Образованная приказом министра обороны Таджикистана комиссия должна сегодня завершить доставку и вручение новогодних подарков от президента в войсковые части, во всех регионах страны.

Кроме того, президент поручил выделить единовременные денежные пособия сиротам, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Таджикистана.

В честь Нового года во всех войсковых частях состоятся концерты, встречи с литераторами, политиками, ветеранами и родителями солдат.