Железные дороги Ирана (RAI) сообщают о начале переговоров по прокладке железной дороги между Ираном, Туркменистан, Таджикистаном и Казахстаном.

«Переговоры по данному вопросу начались в соответствии с результатами недавнего визита президента Рухани в страны Центральной Азии», - сообщил заместитель главы RAI Мирхасан Мусави иранскому информагентству Mehr.

Он отметил, что железнодорожная администрации четырех вышеуказанных стран приступили к переговорам. Следующая их встреча должна состояться в течение первого полугодия будущего года.

В целом, подчеркнул Мусави, Иран намеревается расширить железнодорожные связи со странами Кавказа и Центральной Азии.

Ранее сообщалось о строительстве железной дороги Иран-Афганистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай.

Министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода в августе этого года сообщил журналистам, что дальнейшие планы по строительству этой дороги планируют обсудить главы транспортных ведомств пяти стран в Тегеране.

«В ходе этой встречи планируется подписать протокол, на основе которого нужно будет подготовить межправительственное соглашение о строительстве дороги. Только после подписания правительствами пяти стран данного соглашения можно будет говорить о разработке проекта и поиске средства для его реализации», - сказал тогда Ганджалзода.

Министр отметил, что план по реализации этой инициативы поэтапно выполняется. Он подчеркнул, что проведен уже ряд встреч между странами, по территории которых пройдет эта железнодорожная ветка. «Основной спор между странами возникал по поводу ширины колеи будущей дороги, который уже разрешен: в прошлом году в ходе встречи в Бишкеке была достигнута договоренность о том, что ширина колеи должна соответствовать европейским стандартам, а не стандартам, принятым в странах бывшего СССР», - сказал он.

Общая протяженность железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-граница Ирана составит около 2 тыс. километров. По территории Таджикистана планируется продолжить более 580 км дороги. По предварительным данным на реализацию таджикского участка потребуется свыше $3,2 млрд. Ранее правительство Ирана выделило грант Таджикистану в размере $1 млн. на разработку технико-экономического обоснования проекта таджикского участка железной дороги.