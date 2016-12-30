Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии у двух микрокредитных организаций.

Как сообщает пресс-служба НБТ, лицензии отозваны у микрокредитных организаций «Гендер ва таракиет» и «Танаис». Указанные организации получили лицензию на функционирование в 2005 и 2006 годах.

Согласно решению НБТ, эти организации обязались создать комиссии по добровольной ликвидации и взаиморасчетов с кредиторами.

Кроме того, комиссии по добровольной ликвидации обязались предоставить регулятору отчетные балансы, и другую необходимую информацию.

С начала уходящего года в Таджикистане ликвидированы 7 микрокредитных организаций, три объединены, одна новая получила лицензию НБТ. В настоящее время в РТ функционируют 22 микрокредитные организации.

Тем временем, по данным НБТ, сегодня на стадии ликвидации находятся еще более 20 кредитных организаций, в том числе и один банк в Согде - ЗАО "СТБ-Инвестбанк".