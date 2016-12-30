Деятельность Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Таджикистане была представлена в ходе парламентских слушаний 27 декабря в Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан.

Парламентские слушания состоялись с участием заместителя Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Хайринисо Юсуфи и депутатов Комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации.

Заместитель министра финансов Таджикистана. Председатель Совета ИПДО Мехринамо Джонмамадова презентовала ИПДО и деятельность инициативы в Таджикистане, отметив важность реализации ИПДО в республики, что может дать значительный рост добывающему сектору и экономике страны.

«Экономика Таджикистана интегрируется в мировую экономику и в связи с этим в стране осуществляются реформы в добывающем секторе, что говорит о стараниях правительства Таджикистана для улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора. В этом направлении ИПДО в Таджикистане осуществляется с должным успехом», - отметила она.

До ноября 2016 года в инициативу уже вступили 51 страна, а пять стран – Австралия, Экваториальная Гвинея, Франция и Гаяна подали заявку в Международный секретариат ИПДО для присоединения к инициативе. Среди стран-кандидатов также такие страны как США и Великобритания.

«Для дальнейшей реализации проекта ИПДО в Таджикистане Всемирный банк в октябре 2014 года для технической и материальной помощи выделил $500 тыс. Эта помощь будет направлена на улучшение отчетности и качества управления в добывающем секторе, сбор данных и публикацию отчетов, соблюдение стандартов ИПДО и укрепления институциональных возможностей для улучшения инвестиционного климата. Проект был начат в 2015 году и завершиться в ноябре 2017 года», - сообщила она.

В ходе презентации, Джонмамадова отметила, что в данный момент Таджикистан завершил процесс прохождения валидации (санкционирования) и страна ожидает результатов этой работы. В случае удовлетворительной оценки страны Международный секретариат ИПДО может повысить статус Таджикистана с «страна-кандидат» на «страна-последователь». Что даст возможность стать полноправным участником инициативы.

О том, какие возможности даст Таджикистану новый статус в качестве последователя ИПДО рассказал в ходе парламентских слушаний Тимур Авганов, член Совета ИПДО.

«Это даст возможность больше привлечь крупных инвесторов в страну и тем самым решить вопрос занятости в отдаленных регионах страны так как основная доля месторождений находится вдали от городов в горных, труднодоступных регионах», - пояснил он.

Он также сообщил, что в Таджикистане с 2012 года ведется внедрение стандартов ИПДО и за этот период был выпущен первый Национальный отчет страны, который наглядно дал понять масштабы отрасли и потенциал ее развития.

«В своих ежегодных посланиях Лидер Нации, Президент Эмомали Рахмон также выделяет приоритетность процесса превращения Таджикистана в индустриально-аграрную страну и ИПДО это, как-раз, тот механизм, который даёт нам возможность развивать добывающий сектор, привлечь новые технологии, создать рабочие места, и тем самым пополнять доходы государственного бюджета», - пояснил он.

Авганов отметил, что грамотное использование имеющегося потенциала горнодобывающей отрасли даст последовательный и достаточно стабильный рост экономики Таджикистана, через налоговые платежи, развитие инфраструктуры и подготовку кадров.

Как отмечалось, проект ИПДО в Таджикистане успешно реализуется по рабочему плану, утвержденному Советом ИПДО на 2016-2017 годы, который предусматривает ряд мероприятий.

Одним из важных мероприятий - это подготовка и выпуск второго Национального отчета ИПДО, работа над которым началась в конце декабря 2016 года, а сам отчет будет выпущен в мае 2017 года.

Было сказано и о большой роли и важности работы Коалиции организаций гражданского общества «Прозрачность для развития» в реализации проекта ИПДО в Таджикистане. Как отметила член совета ИПДО от гражданского общества Рафика Мусаева, Коалиция проделала и продолжает реализовывать большую и бесценную работу, которая направлена на мобилизацию ресурсов и содействие в процессах повышения уровня прозрачности, подотчётности и ответственности в добывающем секторе в рамках Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Таджикистане.

«Коалиция содействует тесному сотрудничеству организаций гражданского общества с государственными органами и добывающими компаниями в целях соответствия Таджикистана принципам ИПДО. Кроме этого, в цели Коалиции входит содействие Правительству Республики Таджикистан в эффективном управлении доходами на благо всего народа страны через достижение высокого уровня прозрачности процессов планирования и управления бюджетными средствами», - сказала она.

Парламентские слушания по проекту ИПДО в Таджикистане успешно состоялись, и представленная информация положительно была оценена со стороны депутатов, которые выразили надежду, что реализация ИПДО в Таджикистане будет успешным и в дальнейшем.

Проект ИПДО в Таджикистане базируется при Центре реализации проектов Министерства финансов Республики Таджикистан.

Таджикистан стал кандидатом в последователи ИПДО в феврале 2013 года, а первый отчет по горнорудной отрасли был выпущен в 2015 году, который охватывал сферу за 2014 год.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей имеет прочную, но гибкую методологию, известную как стандарт ИПДО, который гарантирует соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих ИПДО. Это всемирный стандарт, который способствует обеспечению прозрачности доходов на местном уровне.