Алишер Усманов намерен вернуться в статус налогового резидента России после окончания пребывания на посту президента Международной федерации фехтования (FIE), но если его позовут в Узбекистан, он выберет свою малую родину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я – гражданин России. И, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я, естественно, вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину», – отметил Усманов, сообщает Info-islam.ru.

63-летний российский миллиардер лишился статуса налогового резидента России по причине того, что он проводит в стране менее 6 месяцев в году.

Говоря о том, планирует ли Усманов наращивать инвестиции в Узбекистан, меценат подчеркивает:

«Хорошо там, куда тебя пригласили. Я, в отличие от других инвесторов, всегда иду туда, куда меня зовут. До этого я могу только помогать тем, чем меня просят. Конечно, планирую. Конечно, хочу».

Бизнесмен также позитивно оценил перспективы развития Узбекистана под руководством нового президента Шавката Мирзиёева. Что касается инвестиций в экономику Узбекистана, то бизнесмен сказал, что это «отдельный разговор».

Напомним, что состояние Усманова (12,5 миллиарда долларов, по данным Forbes) сегодня главным образом состоит из металлургических активов, а также инвестиций в сфере телекоммуникаций и интернета.

В USM Holdings утверждают, что «за последние несколько лет Усманов заплатил $350 миллионов налогов в России только как физлицо, а компании, входящие в его холдинг, только за 2015 год — около 100 миллиардов рублей».

«Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту. Я желаю огромных успехов Узбекистану, его народу и его президенту», – подчеркнул он.

«Озодлик» напоминает, что Алишер Усманов является сватом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Племянница Мирзиёева Диёра в 2009 году вышла замуж за племянника Усманова Бабура. У пары родилась дочь. Однако в 2013 году Бабур Усманов погиб в автокатастрофе в Ташкенте.