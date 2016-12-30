Договоренность о проведении весной будущего года выставки товаров Узбекистана в Душанбе достигнута в ходе заседания таджикско-узбекской Межправкоми ссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Ответная выставка товаров Таджикистана в Ташкенте намечена на август-сентябрь 2017 года.

В рамках прошедшего 28 декабря в Душанбе четвертого заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУ в целях дальнейшего укрепления и развития двухстороннего экономического сотрудничества между сторонами был подписан меморандум между министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

«Согласно подписанному меморандуму стороны объединить усилия по организации в марте-апреле 2017 года провести в городе Душанбе выставки товаров Республики Узбекистан и в августе-сентябре 2017 года провести в городе Ташкенте выставки товаров Республики Таджикистан», - отмечается в сообщении.

Уполномоченными операторами запланированных выставок назначены торгово-промышленные палаты двух стран.