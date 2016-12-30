В преддверии Нового года Банка Эсхата сделал хороший подарок для жителей города Душанбе, открыв для них новый центр обслуживания. Он расположился по проспекту Рудаки 156, в очень оживленном районе столицы.

В торжественном открытии ЦБО участвовал Председатель Правления Банка Эсхата Хуршед Носиров. Он поздравил всех присутствующих с этим знаменательным днем.

Банк Эсхата продолжает реализацию своей стратегии, расширяя охват населения Таджикистана и предоставляя ему непосредственный доступ к банковским услугам. Теперь жители, когда им понадобится, могут воспользоваться в новом центре обслуживания необходимыми банковскими услугами:

- обмен валют,

- денежные переводы,

- кредиты,

- депозиты,

- пластиковые карты и др.

При этом обслуживание производится на высоком уровне опытными специалистами, которые всегда готовы помочь клиентам в решении их нужд.

Данный центр обслуживания входит в подчинение филиала Банка Эсхата в районе «Шохмансур» города Душанбе. Этот филиал в процессе выполнения стратегических целей банка воплотил новые идеи для лучшего обслуживания клиентов и повышения качества услуг.

В течение своей двухлетней деятельности, филиал «Шохмансур» Банка Эсхата уже смог занять значительную позицию на финансовом рынке столицы.

Сотрудники филиала участвовали в процессе приготовления ЦБО к его открытию. Они успели полностью укомплектовать офис за 10 дней!

Мы желаем новому ЦБО больших успехов в начинаниях, приглашаем всех посетить это новое подразделение Банка Эсхата в столице страны!

Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!