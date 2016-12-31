Вторые сутки 160 пассажиров «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Санкт-Петербурга в Душанбе. Минтранса Таджикистана не дал разрешение российской компании на осуществление чартерного рейса. Хотя еще утром речь шла только о тумане, из-за которого задерживается рейс.
160 пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» уже более суток находятся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Они должны были вылететь в Душанбе еще 29-го декабря. В таджикском Минтрансе против того, чтобы российская авиакомпания осуществляла в Таджикистан чартерные рейсы.
Сегодня утром министр транспорта Шерали Ганджалзода заявил в интервью радио «Озоди», что полет лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Душанбе отложен из-за сложных погодных условий.
Однако источник «АП» говорит, что все упирается в то, что рейс чартерный, на который таджикская сторона не хочет давать разрешения.
«Обычно, когда большой пассажиропоток, мы позволяем совершать чартерные рейсы. Однако, сейчас самолеты летают полупустыми, а «Уральские авиалинии» продают билеты по заниженным ценам и летают чартерам», - сообщил «АП» источник в Минтрансе Таджикистана.
«При этом, авиакомпании, в том числе и «Уральские авиалинии» имеют достаточное количество рейсов в Санкт-Петербург, и в чартере вообще нет никакой необходимости», - говорит источник, напоминая, что в отношении «Уральских авиалиний» они не предпринимали никаких ответных действий.
Источник также напомнил, что переговоры в Москве между авиационными властями России и Таджикистана, прошедшие на этой недели, так и не дали результатов. «По-прежнему самолеты «Сомон Эйр» не могут летать в российские регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил источник.
Напомним, обострение между Минтрансами Таджикистана и России сохраняется уже 10 дней, со дня, когда авиакомпания «Ямал» не смогла осуществить рейс в Душанбе из Жуковского. Душанбе позволил «Ямалу» осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток.
В ответ на запрет для АК «Ямал» Россия запретила таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
Таджикские власти не стали предпринимать таких категорических мер в отношении других российских авиакомпаний. Министерство транспорта Таджикистана решило воздержаться от запрета полетов в страну российской авиакомпании «Уральские авиалинии», переживая за судьбу мигрантов, заявил журналистам министр транспорта Шерали Ганджалзода.
«Запрет полетов в Таджикистан авиакомпании «Уральские авиалинии» мог бы усложнить жизнь нашим соотечественникам, работающим в России. Исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских мигрантов собираются вернуться на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании «Сомой Эйр» в регионы России», - заявил глава ведомства.
«Минтранс Таджикистана в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но «лучше найти другое решение этой проблемы», - сказал Ганджалзода.
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маленький таджик 3 часа назад
"Однако, сейчас самолеты летают полупустыми, а «Уральские авиалинии» продают билеты по заниженным ценам " Кто запрещает нашим авиакомпаниям продать билет по цене чуть ниже чем Российские авиалинии? Пусть продает дешевле на 500-1000 рублей чем Российские авиалинии, тогда все купят билеты на сомон эйр и таджик эйр. Тогда будут лететь Российские авиалинии полупустыполупустыми и самые уйдут с этого маршрута.
real4 часа назад
«Уральские авиалинии» продают билеты по заниженным ценам и летают
Еще один министр из серии пуля в провод попала. Как же можно так относиться к своему народу. Сколько еще бедным Мигрантам приходиться страдать? В этих самолетах летят исключительно граждани Таджикистана. Ито из многострадальных слоев населения. Сколько вам нужно еще денег? Эй Аллох спаси, мой бедный народ нуждается в тебя. Помоги этим бедным мигрантам и одари инсоф нашим чиновникам. Амин.
Sher5 часов назад
И вы сделайте билеты дешевле в чем проблема? Кризис на дворе пожалейте бедных трудовых мигрантов, тем более наши же граждане
tajikboy20045 часов назад
Минтранс РТ всех в отставку. Не умеют договориться с РФ уже который день. Позор. Всех уволить. Понабирали своих родственников и земляков которые ни черта не понимают. На русском даже толком разговаривать не умеют. Один договор нормально не смогли прочесть и понять суть. Подписали. Теперь возникают. В итоге страдает простой народ. Наши земляки на Новый Год не могут вернуться домой. Ваша алчность берет вверх над всем. Хотите нажиться спикулируйте на ценах ставя космические цены. А здоровой конкуренции и снижения цен не хотите.
Вы забываете чьи интересы должны защищать. Ни частную компанию типа СомонЭйр которые в 3-шкуры сдирают а должны, обязаны думать о народе. Чтобы были доступные цены, удобство. Делайте выводы чьи интересы так защищает государство!