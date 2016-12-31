АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- 31 декабря в Театре оперы и балета состоится балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». Начало в 15 часов. Стоимость билетов 20 сомони.

- 31 декабря Новогодний бал в гостинице «Шератон». Начало в 21 час. Стоимость билета 680 сомони

- 31 декабря Новогоднее шоу в гостинице «Hyatt». В программе шоу VALERY STAR (Ukraine) и диджей из Москвы DJ M.HUSTLER. Начало в 22 часа

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ДЕКАБРЯ

1930 – В Душанбе начал действовать водопровод.

1936 – Вошла в строй первая очередь Варзобской ГЭС.

1940 – В Душанбе открылось первое профессионально-техническое училище (ныне № 28).

1996 - В Хосдехе (Афганистан) президент РТ Э. Рахмонов и лидер Объединенной таджикской оппозиции С. А. Нури подписали Протокол о прекращении боевых действий в Каратегинской и Тавильдаринской зонах РТ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ЯНВАРЯ

Новогодний праздник.

1933 - День официального открытия Государственной республиканской библиотеки Таджикистана имени Абдулкасыма Фирдоуси

1934 – указом президиума ЦИК ТССР образован город областного подчинения Кулоб

1937 - Открытие первой авиационно-санитарной станции Таджикистана.

1960 - Вышел в свет первый номер газеты «Каротегини Совети».

1991 – Основана парламентская газета Таджикистана «Садои мардум».

2003 - Впервые в республике введены в действие стандарты защиты информации, разработанные на основе приказа «Таджикстандарта» и определяющих параметры качества защищенности информации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ДЕКАБРЯ

1908-1977 года – родился ученый-историк, академик АН СССР, директор института востоковедения АН СССР (1956-1977) государственный деятель Герой Таджикистана Бободжон Гафуров.

1923-2007 года – родился доктор экономических наук, профессор, государственный деятель Рустамбек Юсуфбеков.

1934 года – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Фотима Гулямова.

1947 года – родился доктор филологических наук, профессор Саидкул Сабзаев

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ЯНВАРЯ

1920 - Родился драматург, Заслуженный артист Таджикской ССР Шамси Киямов.

1985 - Родился доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бахром Измайлович Сирус.

1957 – Родился директор АКН Республики Таджикистан Шерхон Салимзода

1964 - Начальник Управления ГАИ МВД Таджикистана, генерал-майор милиции Саидов Махмасаид Боронович

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -1+4, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, на перевалах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -1+4, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла, по востоку ГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.