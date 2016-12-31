В уходящем 2016 году в Таджикистане произошло немало важных событий, так или иначе оказавших влияние на общество, политику, экономику страны. Мы решили вспомнить о самых значимых из них.

CASA-1000. Проект на будущее

В середине мая лидеры четырех стран Центральной и Южной Азий собрались в Душанбе, чтобы запустить перспективный межрегиональный проект CASA-1000, предназначенный направить излишки электроэнергии Центральной Азии (в лице Таджикистана и Кыргызстана) в Афганистан и Пакистан, также страдающие от острой нехватки электроэнергии.

Данный проект поможет в перспективе экспортировать избытки летней электроэнергии и энергии Рогунской ГЭС, тем самым пополняя доходы страны.

Кризис банковской системы. Верните наши деньги

В мае были введены временные администрации со стороны НБТ в ряде системных банков. Заставило руководство Нацбанка пойти на этот шаг ухудшение ситуации с активами и обслуживанием обязательств в банках. Кризис продолжается и по сей день, несколько крупных банков страны остаются неплатежеспособными, в связи с чем их вкладчики не могут получить свои сбережения и зарплаты в полном объеме. У банков ежедневно выстраиваются многочисленные очереди из числа вкладчиков.

Без Каххора Махкамова. Ушел из жизни первый президент

После продолжительной болезни 8 июня в Душанбе скончался первый президент Таджикистана Каххор Махкамов.

В апреле он отметил свой 84-й день рождения. 14 декабря 1985 года Каххор Махкамов был назначен Первым секретарём ЦК Компартии республики, став последним советским руководителем советского Таджикистана.

30 ноября 1990 года его избрали президентом Таджикистана. Одновременно он занимал пост председателя кабинета министров. Чтобы покончить с массовыми волнениями в столице, в августе 1991 года Махкамов решил подать в отставку. С тех пор он был пожизненным членом верхней палаты таджикского парламента.

Каххор Махкамович завещал похоронить его на столичном кладбище «Сари Осие», рядом с могилой его жены – Гавхар, с которой он прожил вместе 64 года, ушедшей из жизни 4 года назад.

ПИВТ – вне закона

В июне в Таджикистане завершился процесс над сторонниками Партии исламского возрождения. Два заместителя лидера партии Саидумар Хусайни и Махмадали Хайит были приговорены к пожизненному заключению, остальные 14 подсудимых получили от двух до 28 лет лишения свободы.

Все подсудимые были задержаны в сентябре прошлого года, сразу же после завершения операции против вооруженной группировки бывшего заместителя минобороны Таджикистана генерала Абдухалима Назарзода, обвиненного в попытке военного мятежа.

Арестованным членам оппозиционной партии были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, таких как терроризм, экстремизм, попытка государственного переворота, свержение конституционного строя и убийства. Подсудимые вину не признали.

29 сентября Верховный суд Таджикистана вынес решение, в соответствие с которым ПИВТ была объявлена экстремистской и террористической, а ее деятельность запрещена на территории страны.

Дилшод Назаров – олимпийский чемпион

Пожалуй, одним из ярких событий уходящего года стало завоевание золотой медали Олимпийских Игр таджикским спортсменом Дилшодом Назаровым.

Дилшод 19 августа завоевал в Рио-де-Жанейро золотую медаль, метнув молот на 78 метров 68 сантиметров. Олимпийского чемпиона в своей резиденции принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вручил герою государственную награду — орден Шараф I степени.

В декабре победителю XXXI Летних олимпийских игр мэр Душанбе вручил ордер и ключи от новой квартиры. А еще по решению столичной мэрии Дилшод Назаров стал и почетным гражданином города Душанбе.

Амнистия - 2016

25–летие Независимости Таджикистана ждали многие. Но больше всех, наверное, ждали этой даты осужденные и их родные. И не зря. Накануне юбилея, 24 августа, соблюдая традицию, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал принятый парламентом Закон «Об амнистии».

Закон был применен в отношении двенадцати тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. В том числе, более 3 тысяч лиц были освобождены из исправительных учреждений, а более четырех тысяч были освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы. Также был сокращен срок отбывания наказания осужденным к лишению свободы.

Закон также применили в отношении более 2 тысяч лиц, уголовные дела в отношении которых находились в производстве органов дознания, предварительного следствия или судов.

Амнистия не коснулся лиц, совершивших особо тяжкие преступления, таких, как измена родине, шпионаж, терроризм, жестокое убийство.

Таджикистан-Узбекистан. Сентябрьская оттепель

Прошедший год обещает стать началом резкого подъема в торгово-экономических и культурных отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном. Много лет отношения между двумя странами были напряжены. После смерти Ислама Каримова 2 сентября и приходом к власти Шавката Мирзиёева ситуация изменилась. Первый результат - подписаны протоколы о возобновлении авиасообщения, о снижении коэффициента на железнодорожные перевозки и о взаимных поставках продукции из Узбекистана в Таджикистан и обратно. Также рассматривается вопрос о смягчении или снятии визового режима между двумя странами, другие двусторонние документы.

Эмомали Рахмон – Лидер нации

В октябре депутаты нижней палаты парламента Таджикистана единогласно проголосовали за придание Эмомали Рахмону конституционного статуса основателя независимого Таджикистана.

Кроме того, согласно поправкам, в стране создается специальный фонд Лидера нации, учреждается Орден Лидера нации и Премия Лидера нации.

Закон определяет роль главы государства, как основателя мира и национального единства, «символа долговечности таджикской суверенной государственности».

В соответствии с этим Законом, исполнение всех рекомендаций Лидера нации станет обязательным для всех государственных структур, а «важные политические внутренние и зарубежные проблемы» будут решаться по согласованию с ним.

За все действия, совершенные за годы правления страной, Лидеру нации гарантируется неприкосновенность.

А 16 ноября впервые страна отметила новый праздник – День президента республики.

«Блэк аут»

28 октября примерно в 18:35 по душанбинскому времени, в столице и других населенных пунктах страны внезапно отключилась подача электроэнергии. В целом без «света» осталось около 90% территории Таджикистана. Подача электроэнергии была восстановлена только спустя три часа. На следующий день после аварии была создана специальная комиссия.

«Барки точик» объяснил причину аварии результатом остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.

Между тем, некоторые эксперты связывали произошедшую аварию с халатным отношением энергетиков к вопросам безопасности гидротехнических сооружений и предупредили: «Подобное может повториться в любое время».

Перекрытие реки Вахш

В конце октября состоялось историческое событие - было перекрыто русло реки Вахш и началось строительство дамбы Рогунской гидроэлектростанции. В этом мероприятии принял участие президент страны Эмомали Рахмон. И не только участвовал. В течении полутора часов лидер государства за рулем бульдозера вносил свой вклад в изменение русла реки.

Высота дамбы самой высокой плотины в мире по плану составит 335 метров. Производственная мощность будущей Рогунской ГЭС составит 3600 МВт (свыше 17 млрд. КВт/час); будет построено шесть агрегатов с мощностью 600 МВт каждый. Согласно плану, первый агрегат Рогунской ГЭС начнет производить электроэнергию в конце 2018 года; второй должен быть введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.

Авиаразборки

Многим находящимся в России таджикистанцам, планировавшим провести новый год на родине, пришлось отказаться от своих намерений. Причина тому – не прекращающиеся «разборки» между авиавластями России и Таджикистана.

В ноябре авиационные власти двух стран не могли прийти к соглашению по полетам из российского аэропорта «Жуковский».

Затем, в декабре Минтранс Таджикистана предупредил, что отменит рейсы «Уральских авиалиний» из четырех российских городов в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» из России.

А на днях авиакомпания «Ямал», недовольная тем, что ей не дают разрешения на полеты в Таджикистан, заявила, что решит спор с таджикской стороной в судебном порядке.

Переговоры, начавшиеся 22 декабря между авиавластями Таджикистана и России, пока ни к какому определенному решению проблемы не привели.